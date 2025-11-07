Σ. Κρανιώτη

Κυκλοφόρησε πρόσφατα η νέα, εξαιρετική δισκογραφική δουλειά του Βολιώτη βιολονίστα Χρήστου Δασκαλόπουλου, με τίτλο «Των τραγουδιών η φορεσιά» και με ερμηνευτές τους Παντελή Θαλασσινό, Ασπασία Στρατηγού, Βασίλη Αγροκώστα, Ελεάννα Βαρελά & Σοφία Νεοχωρίτου.

Πρόκειται για ένα άλμπουμ με τραγούδια παραδοσιακά αφιερωμένα στη μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή, όπως έγραψε ο ίδιος σε ανάρτηση του, στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube και στο Facebook για τους φίλους!

Όπως αναφέρει: «Ήθελα την απώλεια της μάνας μου να την κάνω μουσική και τραγούδι που πάντα της άρεσε και που πάντα χόρευε και επειδή οι άνθρωποι με τα χρόνια φεύγουν και πολλές φορές μετά από χρόνια χάνονται τα ίχνη όσων δεν είναι γνωστοί ήθελα να αφήσω ένα ίχνος από αυτόν τον μοναδικό μας άνθρωπο έτσι τιμής ένεκεν να μείνει για πάντα έστω αυτή η φωτογραφία στο διαδίκτυο και να παίζω εγώ τώρα στην πορεία».

Ο Χρήστος Δασκαλόπουλος είναι ένας άνθρωπος με βαθιά αγάπη για τη μουσική. Συνθέτης, βιολιστής, δάσκαλος και μέλος της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας, αποτελεί έναν από τους πιο αυθεντικούς και σημαντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Με σπουδές στο κλασικό βιολί, την αρμονία και τη βυζαντινή μουσική, ο Χρήστος έχει καταφέρει να ενώσει παραδόσεις και ήχους, φέρνοντας στο σήμερα με γνήσιο και αριστοτεχνικό τρόπο μουσικές που μιλάνε στην καρδιά μας.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης έχει συμμετάσχει σε συναυλίες στο μέγαρο μουσικής Αθηνών και στο Ηρώδειο ενώ έχει συνεργαστεί σε συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες ανά την Ελλάδα.

«Μελαχρινό» Ερμηνεία «Παντελής Θαλασσινός» Βιολί Χρήστος Δασκαλοπουλος

Ασπασία Στρατηγού» Ακόμα Δέν Εμίσεψες Βιολί Χρήστος Δασκαλοπουλος

«Μέρα μέρωσε» παραδοσιακό Δωδεκανήσου ερμηνεία «Ασπασία Στρατηγού» βιολί Χρήστος Δασκαλοπουλος

Οι μουσικοί που έπαιξαν είναι: Παναγιώτης Σάκουλας λαούτο, Κώστας Μουτός λαούτο, Γιάννης Πλαγιανάκος, μπάσο, Αναστασία Λύτρα κρουστά και ο Ζήσης Γεωργαλιός κανονάκι με ηχολήπτη τον Νίκο Δεληστάθη.