Στο δραματικό θρίλερ «Ομηρία» (Dead Man’s Wire), ο σπουδαίος Γκας Βαν Σαντ επιστρέφει στην καλλιτεχνική του ακμή, ζωντανεύοντας μια από τις πιο συγκλονιστικές και αλλόκοτες αληθινές ιστορίες της δεκαετίας του ’70. Στο επίκεντρο αυτής της ηλεκτρισμένης ταινίας δεν βρίσκεται ένας τυπικός χολιγουντιανός πρωταγωνιστής, αλλά ένας Έλληνας ομογενής που έγινε το πρόσωπο μιας ολόκληρης εποχής: ο Άντονι «Τόνι» Κυρίτσης.

Ο Κυρίτσης, τον οποίο ενσαρκώνει καθηλωτικά στην οθόνη ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ, υπήρξε το τέταρτο από τα πέντε παιδιά μιας οικογένειας Ελλήνων μεταναστών στην Ινδιανάπολη.

Μεγαλωμένος με τις αξίες της Ελληνορθόδοξης παράδοσης, έμαθε την αγγλική γλώσσα μόλις στο δημοτικό, κουβαλώντας πάντα μέσα του το πείσμα και την περηφάνια της καταγωγής του. Υπηρέτησε ως υπαξιωματικός στον αμερικανικό στρατό, εργάστηκε σκληρά ως χειριστής τόρνου και πωλητής αυτοκινήτων, και έζησε μια μοναχική ζωή, μακριά από δεσμεύσεις, αφοσιωμένος στην οικογενειακή επιχείρηση και στα απλά του χόμπι.

Ωστόσο, η μοίρα του άλλαξε δραματικά όταν ένιωσε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από μια εταιρεία στεγαστικών δανείων, κινδυνεύοντας να χάσει τη γη που είχε αγοράσει. Για τον Κυρίτση, η απώλεια αυτή δεν ήταν απλώς οικονομική, ήταν μια βαθιά προσβολή της αξιορέπειάς του από ένα απρόσωπο και άπληστο σύστημα.

Η πατέντα του «Νεκρού» και οι 63 Ώρες που πάγωσαν το έθνος

Το παγωμένο πρωινό της 8ης Φεβρουαρίου 1977, ο Κυρίτσης αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του με έναν τρόπο που έμελλε να γράψει ιστορία. Εμφανίστηκε με κοντομάνικο πουκάμισο μέσα στο καταχείμωνο, κρατώντας ένα κουτί λουλουδιών. Μέσα του έκρυβε μια κομμένη καραμπίνα, μια «λουπάρα», όπως θα έλεγαν στην κινηματογραφική γλώσσα.

Με μια πρωτοφανή και μακάβρια εφευρετικότητα, ο Κυρίτσης έστησε μια θανάσιμη παγίδα, την οποία ονόμασε «Το σύρμα του νεκρού» (Dead Man’s Wire):

Έπιασε όμηρο τον μεσίτη Ρίτσαρντ Χολ, τον άνθρωπο που αντιπροσώπευε το χρέος του.

Τύλιξε ένα σύρμα γύρω από τον λαιμό του Χολ, το οποίο κατέληγε απευθείας στη σκανδάλη του όπλου.

Αν η αστυνομία επιχειρούσε να πυροβολήσει τον Κυρίτση, η αντανακλαστική κίνηση ή το βάρος του σώματός του θα πίεζε τη σκανδάλη, εκτελώντας ακαριαία τον όμηρο.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια εφιαλτική αντιπαράθεση 63 ωρών, η οποία μεταδόθηκε σε ζωντανή σύνδεση, καθηλώνοντας ολόκληρη την Αμερική μπροστά στις τηλεοράσεις της.

Η Δίκη, η Άρνηση και το Τέλος του Κυρίτση

Βασιζόμενος στον ισχυρισμό του ακαταλόγιστου λόγω παράνοιας, ο συνήγορος υπεράσπισης Νιλ Στάντον κατάφερε να εξασφαλίσει την αθώωση του Κυρίτση. Η δικαστική απόφαση προέβλεπε την υποβολή του σε ψυχιατρική αξιολόγηση, μια διαδικασία που ουσιαστικά θα άνοιγε τον δρόμο για την αποφυλάκισή του σε διάστημα μόλις μισού έτους.

Ωστόσο, ο Έλληνας ομογενής ανέτρεψε τα δεδομένα, αρνούμενος πεισματικά να συνεργαστεί με τους ειδικούς. Η στάση του αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλεισμό του σε σωφρονιστικά καταστήματα και ψυχιατρικές δομές για έντεκα ολόκληρα χρόνια. Η απελευθέρωσή του ήρθε τελικά το 1988, σε μια εποχή που ο απόηχος της πολύκροτης απαγωγής του Χολ είχε πια αρχίσει να σβήνει από την κοινή γνώμη.

Στα μετέπειτα χρόνια, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων. Μέχρι την τελευταία του πνοή, παρέμεινε ακλόνητος στην πεποίθησή του ότι η απαγωγή δεν ήταν έγκλημα, αλλά μια πράξη εξέγερσης της αδύναμης τάξης απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας. Έφυγε από τη ζωή το 2005 από φυσιολογικά αίτια, σε ηλικία 72 ετών.

Ένας Έλληνας Δον Κιχώτης ενάντια στον Καπιταλισμό

Ο Γκας Βαν Σαντ χρησιμοποιεί την ιστορία του Κυρίτση όχι απλώς για να στήσει ένα αγωνιώδες θρίλερ, αλλά για να αναδείξει το έντονο αντικαπιταλιστικό πνεύμα της εποχής. Στο πρόσωπο αυτού του απελπισμένου Έλληνα, το κοινό της μετα-Γουότεργκεϊτ Αμερικής δεν είδε έναν κοινό εγκληματία, αλλά έναν τραγικό αντιήρωα.

Ήταν η προσωποποίηση του απλού ανθρώπου που συνθλίβεται από τον κυνικό καπιταλισμό, τον ατομισμό και τη διαφθορά, και αποφασίζει να κρατήσει μια ολόκληρη χώρα όμηρο για να απαιτήσει το πιο απλό, αλλά και πιο δυσεύρετο αγαθό: τη δικαιοσύνη.

Μέσα από την «Ομηρία», ο Τόνι Κυρίτσης επιστρέφει στο προσκήνιο ως μια φιγούρα γεμάτη αντιφάσεις: ένας άνθρωπος σκληρός, απόλυτος, αλλά ταυτόχρονα βαθιά πληγωμένος, που προτίμησε να φτάσει στα άκρα παρά να σκύψει το κεφάλι.