Τι αξία έχει η ζωή μπροστά στην παντοδυναμία της εξουσίας; Πόσο μπορεί ο έρωτας να αντισταθεί στην αλαζονεία και τη βία; Και τι απομένει, όταν η ανθρώπινη επιθυμία για ελευθερία συγκρούεται με την επιβολή της δύναμης;

Με αφετηρία την Ερωφίλη του Γεωργίου Χορτάτση, η μουσικοθεατρική παράσταση «Του Χάρου Παίγνια – Ερωφίλη», από την ομάδα Νόστος, αναμετριέται με τα διαχρονικά ερωτήματα για τον έρωτα, την εξουσία, τη μοίρα και την ανθρώπινη ύπαρξη.

«Μια ασκιά είναι μόνο η ζωή και πώς να την αλλάξεις»

Η παράσταση φωτίζει τις αντιθέσεις ανάμεσα στην ομορφιά του έρωτα και τη ματαιότητα των υλικών αγαθών, στημένη στον παλμό του ιαμβικού δεκαπεντασύλλαβου. Με λόγο, κίνηση και μουσική, υπακούει στο κάλεσμα του ποιητή για ζωντάνια, ομορφιά και αλήθεια.

Η ομάδα Νόστος, σαν σύγχρονοι περιπλανώμενοι ηθοποιοί που περιδιαβαίνουν τους δρόμους, τα χωριά, τα καφενεία και τις πλατείες, μεταμορφώνει τον εκάστοτε χώρο σε έναν τόπο παράδοσης και μέθεξης. Η θεατρική εμπειρία χτίζεται μέσα από αληθινές συναντήσεις, με μοναδικό σκοπό την ανταλλαγή στο «εδώ και τώρα».

Γύρω από ένα τραπέζι και τέσσερις καρέκλες, τέσσερις ηθοποιοί-αφηγητές γίνονται μύστες, ραψωδοί και αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων. Μοιράζονται την ιστορία όπως έφτασε σε εκείνους από σελίδα σε σελίδα, υψώνουν τα ποτήρια τους και προσκαλούν τους θεατές να τους ακολουθήσουν σε ένα ταξίδι αναζητήσεων, με αντάλλαγμα μια ματιά, μια ανάσα, ένα χαμόγελο ή ένα δάκρυ.

Η παράσταση γίνεται έτσι μια γιορτή του θεάτρου και της ανθρώπινης επαφής, που αγγίζει πρώτα την ψυχή κι έπειτα τη λογική μας. Γιατί, τελικά, η ζωή είναι ίσως μια σκιά που χάνεται στον χρόνο. Μπορεί, όμως, ο έρωτας να της δώσει νόημα; Και όταν έρθει η σύγκρουση με την εξουσία, η κατάληξη θα είναι οδυνηρή ή λυτρωτική;

Ταυτότητα παράστασης:

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σταυριανός

Μουσική: Ξενοφών Υφαντής

Κατασκευές – Μάσκα: Κατερίνα Αναστασίου

Ερμηνεία: Χρήστος Καπενής, Μαρίνα Κονταρίνη, Μαρία Νίκα, Γιώργος Σταυριανός.

Παραστάσεις:

22 Οκτωβρίου, Birka (μπιραρία) Θεσσαλονίκης 22, Καματερό | Τηλ. κρατήσεων: 2114131586 | Ώρα: 21:30

30 Οκτωβρίου, Άγιος (καφενείο) Αγίου Θωμά 7, Αθήνα | Τηλ. κρατήσεων: 6947580004 | Ώρα: 20:30

05 Νοεμβρίου, Ανάκατα (καφενείο) Πανδώρου 85, Αθήνα | Τηλ. κρατήσεων: 2130375123 | Ώρα: 20:30