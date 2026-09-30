Στο DEPO της Κωνσταντινούπολης, η έκθεση «Stories of Migration: Art, Resistance and Solidarity Across Borders» επιχειρεί να προσεγγίσει τη μετανάστευση ως ένα σύνθετο πλέγμα απώλειας, μετακίνησης, προσαρμογής και επανασύνδεσης -έστω- νοητικής.

Πέντε καλλιτέχνες — Περσεφόνη Μύρτσου, Αντέλ Ταμάμ, Αρά Χαλίμ, Ιρμάκ Σουζάν Ερτάς και Σαΐντ Μιρσεκάρι— φέρνουν στον ίδιο χώρο διαφορετικές προσωπικές και καλλιτεχνικές διαδρομές, χρησιμοποιώντας ζωγραφική, βίντεο, ποίηση, φωτογραφία και εικαστικές κατασκευές.

Η μετανάστευση ως προσωπικό ίχνος

Η έκθεση δεν παρουσιάζει τη μετανάστευση ως ίδια εμπειρία για όλους. Τα έργα μιλούν για διαφορετικές πλευρές αυτής της εμπειρίας: από ένα παιδικό σπίτι φτιαγμένο από χαρτόνι και τις αντιδράσεις του σώματος απέναντι στην καταπίεση, μέχρι τις αλλαγές που μπορεί να υποστεί μια φράση όταν μεταφράζεται και τα ίχνη που αφήνει το παρελθόν πάνω σε έναν τόπο. Η έκθεση δεν μιλά γενικά και αφηρημένα για τη «μετανάστευση», αλλά για τους ανθρώπους και τις προσωπικές ιστορίες που βρίσκονται πίσω από αυτήν.

Το εγχείρημα αναπτύχθηκε από τη συνεργασία των mezopArt, BAK Basecamp, New Women Connectors, HürAdalar και VAHA, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο του 2025 από την Πρίστινα. Ακολούθησε, τον Μάρτιο του 2026, ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών στο Ίδρυμα Armaş, ενώ μετά από τη συνάντηση στο BAK Basecamp της Ουτρέχτης, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου στις 19 Σεπτεμβρίου εγκαινιάστηκε η έκθεση στο χώρο DEPO, με χρηματοδότηση του Προξενείου της Ολλανδίας στην Κωνσταντινούπολη.

Πέρα από την ετικέτα του «μετανάστη καλλιτέχνη»

Ο καλλιτέχνης που έχει υποστεί μετακίνηση/μετανάστευση δεν είναι ένας παθητικός αποδέκτης μιας νέας ταυτότητας, αλλά εξακολουθεί να είναι ο δημιουργός, που αναζητά χώρο για να συνεχίσει την καλλιτεχνική του πράξη.

Η ιδρύτρια και διευθύντρια του προγράμματος mezopArt, Ιλκάι Μπιλγκίτς, εξηγεί ότι η αφετηρία δεν ήταν η δημιουργία μιας έκθεσης για τη μετανάστευση, αλλά το ερώτημα του πώς οι καλλιτέχνες μπορούν να συνεχίσουν την καλλιτεχνική τους πορεία σε μια νέα χώρα, κουβαλώντας, ωστόσο, και το μεταναστευτικό τους βίωμα.

Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες αντιτίθενται στην ετικέτα του «μετανάστη καλλιτέχνη», μια κατηγοριοποίηση που μπορεί να επισκιάσει το έργο και την προσωπική τους διαδρομής.

Η μνήμη που γίνεται τέχνη

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση καταλαμβάνει το έργο της Ελληνίδας Περσεφόνης Μύρτσου, το οποίο μεταφέρει τη συζήτηση από τη μετανάστευση σε μια προσωπική και οικογενειακή γεωγραφία μνήμης.

«Το ‘Αγιο Νερό του Armaş» είναι μία εικαστική χαρτογράφηση που φέρνει σε διάλογο την ιστορία του Armaş/Akmeşe με την οικογενειακή ιστορία των παππούδων της Μύρτσου. Το Armaş υπήρξε σημαντικό αρμενικό θρησκευτικό κέντρο, με ισχυρή παράδοση στη σηροτροφία, πριν η κοινότητά του εκτοπιστεί και καταστραφεί το 1915. Λίγα χρόνια αργότερα, στο χωριό εγκαταστάθηκαν μουσουλμάνοι από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής των πληθυσμών. Αντίστοιχα, οι παππούδες της Μύρτσου εκτοπίστηκαν από την Ανατ. Θράκη και εγκαταστάθηκαν το 1924 στο Αγιονέρι, κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Η Ελληνίδα καλλιτέχνις κινείται ανάμεσα στους δύο τόπους, φέρνοντας σε διάλογο διαφορετικές ιστορίες βίαιου εκτοπισμού και επανεγκατάστασης, χωρίς να τις εξισώνει.

Η Περσεφόνη Μύρτσου κάνει τέχνη προφορικές μαρτυρίες, οικογενειακές μνήμες, εμπειρικές γνώσεις και υλικά της μάνας γης. Στο έργο της, η γη δεν αποτελεί απλώς σκηνικό της ιστορίας· αναδύεται ως ιστορικός δρων και ως ένα αρχείο που διασώζει όσα δεν καταγράφονται πάντοτε σε έγγραφα.

Από το μετάξι στο σιτάρι

Γύρω από τη μακέτα, το σιτάρι, κυρίαρχο υλικό της εγκατάστασης, συναντά κουκούλια μεταξοσκώληκα, φύλλα μουριάς και λεβάντα, μαζί με αρχειακά τεκμήρια και βοτανικές απεικονίσεις. Τα υλικά απλώνονται στο έδαφος του εκθεσιακού χώρου σε επαναληπτικές, συμμετρικές και οργανικές διατάξεις, οι οποίες παραπέμπουν ταυτόχρονα σε τελετουργία, προσευχή και χαρτογράφηση. Οι σπόροι σχηματίζουν γραμμές, περιγράμματα και κύκλους, σαν γραφή πάνω στο έδαφος.

Μέσα από αυτή τη συνάντηση υλικών, τόπων και οικογενειακών αφηγήσεων, η Περσεφόνη Μύρτσου μετατρέπει το προσωπικό ίχνος σε εικαστική αφήγηση: η μνήμη δεν κατοικεί μόνο στις μαρτυρίες και στα αρχεία, αλλά και σε όσα καλλιεργούνται, μεταφέρονται, εγκαταλείπονται και, κάποτε, ξαναφυτρώνουν.

Η έκθεση «Stories of Migration: Art, Resistance and Solidarity Across Borders» θα παραμείνει στο DEPO, στο Τοπχανέ της Κωνσταντινούπολης, έως τις 6 Οκτωβρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ