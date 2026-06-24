Το αρχαιότερο σωζόμενο τραγούδι της ανθρωπότητας ακούστηκε ξανά στον τόπο όπου γεννήθηκε, στον εμβληματικό Ναό του Απόλλωνα στη Μίλητο, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του ελληνισμού, από την Ελληνίδα ερμηνεύτρια Μπέττυ Χαρλαύτη, σε μία συναυλία υψηλού συμβολισμού και εξαιρετικής καλλιτεχνικής βαρύτητας.

Η Μπέττυ Χαρλαύτη ερμήνευσε τον «Επιτάφιο του Σείκιλου», σε μια βραδιά, την οποία οι παρευρισκόμενοι περιέγραψαν ως μια σπάνια συνάντηση της ιστορίας, της μνήμης και της μουσικής.

Ιστορική ερμηνεία

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου στο πλαίσιο της τελετής έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Μεσογειακής Λογοτεχνίας, το οποίο διοργάνωσαν ο Δήμος Διδύμων Μιλήτου και το Ίδρυμα Λιβανελί. Εμπνευστής της βραδιάς ήταν ο διακεκριμένος Τούρκος συνθέτης, συγγραφέας και διανοούμενος Ζουλφού Λιβανελί, ο οποίος την ίδια ημέρα συμπλήρωσε το 80ό έτος της ηλικίας του.

Ο Ζουλφού Λιβανελί, ο οποίος προσκάλεσε προσωπικά την Ελληνίδα ερμηνεύτρια να συμμετάσχει στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ, χαρακτήρισε την εκδήλωση «ιεροτελεστία».

Στον ιερό χώρο της Μιλήτου

Η Μπέττυ Χαρλαύτη είναι η μοναδική Ελληνίδα ερμηνεύτρια που έχει εμφανιστεί στον μνημειώδη Ναό του Απόλλωνα, έναν χώρο όπου ελάχιστες πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν επιτραπεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Ντυμένη στα λευκά, τραγούδησε πάνω στον στυλοβάτη του ναού, ανάμεσα στους γιγάντιους κίονες που στην αρχαιότητα υποδέχονταν προσκυνητές από ολόκληρη τη Μεσόγειο, δίνοντας φωνή στους αρχαίους ελληνικούς στίχους του «Επιτάφιου του Σείκιλου».

Η ερμηνεία πραγματοποιήθηκε στην ίδια γεωγραφική περιοχή όπου το τραγούδι ανακαλύφθηκε το 1883, χαραγμένο σε επιτύμβια στήλη κοντά στις αρχαίες Τράλλεις, στο σημερινό Αϊδίνιο της Μικράς Ασίας.

Μια βραδιά μυσταγωγίας

Οι αρχαίοι λίθοι της Μιλήτου, το σεληνόφως πάνω από το ιερό και οι χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τον αρχαιολογικό χώρο δημιούργησαν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το πρόγραμμα της Ελληνίδας ερμηνεύτριας περιλάμβανε επίσης τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και του Ζουλφού Λιβανελί, αναδεικνύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο ανάμεσα στους δύο εμβληματικούς δημιουργούς.

Στην εκδήλωση παρέστησαν η δήμαρχος Διδύμων Χατιτζέ Τζενσάϊ, εκπρόσωποι των αρχών, πρώην βουλευτές και δήμαρχοι, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς και προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών από διάφορες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ