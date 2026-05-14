Η μουσική γέφυρα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά ζωντανή, ισχυρή και δημιουργική, μέσα από μια βραδιά που μετέτρεψε τη σκηνή του Πανεπιστημίου Μπαχτσέσεχίρ σε σημείο συνάντησης δύο μουσικών παραδόσεων και κοινών πολιτισμικών αναφορών.

Οι στενοί συνεργάτες του Σταύρου Ξαρχάκου, Γρηγόρης Βασίλας και Γιώργος Νικόπουλος, παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι, σε διοργάνωση της μουσικού Ήβης Ντερμαντζή, η οποία έχει διαγράψει μία σημαντική πολιτιστική και μουσική δράση στην Κωνσταντινούπολη και ευρύτερα στην Τουρκία, προσπαθώντας να φέρει κοντά τους δύο μουσικούς πολιτισμούς.

Η μουσική βραδιά στο τουρκικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, αποτελεί μία φυσική συνέχεια των μουσικών σεμιναρίων που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται στην τουρκική πόλη Άσσο, απέναντι από τη Λέσβο, με τη συμμετοχή των δύο μουσικών και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Ήβης Ντερμαντζή.

Όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Βασίλας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η παρουσία των καλλιτεχνών στην Κωνσταντινούπολη συνδέεται άμεσα με αυτή τη δραστηριότητα και προέκυψε από τις επαφές και τη συνεργασία που έχει αναπτύξει με τον Τούρκο μουσικό και συνθέτη Τζενγκίζ Ονουράλ εδώ και περίπου 25 χρόνια.

Γιατί οι Τούρκοι στρέφονται στο ελληνικό μπουζούκι;

Η μαζική προσέλευση του κοινού επιβεβαίωσε το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο στην Τουρκία.

Το ελληνικό μπουζούκι – σύμφωνα με το βιρτουόζο Γρηγόρη Βασίλα – αποτελεί «δέλεαρ» για τους Τούρκους μουσικούς, κυρίως λόγω της διαφορετικής τεχνικής και του πιο «σκληρού» χαρακτήρα του σε σύγκριση με το αντίστοιχο όργανο της Τουρκίας.

Κοινές ρίζες και πολιτιστική σύνδεση

Πέρα από την τεχνική, η βαθύτερη σύνδεση εντοπίζεται και στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά των δύο λαών.

Οι μουσικές επιρροές των δύο πλευρών είναι αλληλένδετες, ιδιαίτερα στις περιοχές των παραλίων, ενώ η εκπαιδευτική διάσταση αποτελεί τον βασικό πυλώνα αυτής της μουσικής δραστηριότητας, με σεμινάρια που προσελκύουν συμμετέχοντες από πολλές χώρες.

Τα μουσικά σεμινάρια που διοργανώνονται στην Άσσο κάθε χρόνο τον Αύγουστο, διαρκούν μία εβδομάδα και συγκεντρώνουν συμμετέχοντες από πόλεις της Τουρκίας αλλά και από το εξωτερικό, όπως η Γαλλία. Τα τελευταία χρόνια, η διδασκαλία έχει και θεματικό χαρακτήρα, εστιάζοντας σε έργα Ελλήνων δημιουργών, όπως ο Παπαϊωάνου, ο Τσιτσάνης και άλλοι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ