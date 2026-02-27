Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (24/2), ο ηθοποιός Μπόμπι Τζ. Μπράουν, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αχυρώνα όπου βρισκόταν.

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «The Wire», δεν κατάφερε να σωθεί, καθώς εγκλωβίστηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας του Μέριλαντ, ο θάνατός του προήλθε από εκτεταμένα εγκαύματα και εισπνοή καπνού, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα.

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε όταν ο ηθοποιός επιχείρησε να θέσει σε λειτουργία ένα όχημα μέσα στον αχυρώνα χρησιμοποιώντας καλώδια. Όταν αντιλήφθηκε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ζήτησε από συγγενικό του πρόσωπο να του μεταφέρει πυροσβεστήρα. Ωστόσο, μέχρι να φτάσει βοήθεια, η φωτιά είχε εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα.

Η κόρη του, Ρέινα, μιλώντας στο περιοδικό People, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες ενημερώθηκε για την τραγωδία. Όπως ανέφερε, δέχτηκε τηλεφώνημα αργά το βράδυ και αρχικά δυσκολευόταν να πιστέψει όσα άκουγε. Σε μια προσπάθεια να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα, βγήκε έξω από το σπίτι της μέσα στο κρύο, θέλοντας να βεβαιωθεί πως δεν επρόκειτο για κακό όνειρο. «Ακόμη και τώρα μοιάζει απίστευτο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η απώλεια είναι τεράστια για όλη την οικογένεια.

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο ατζέντης του, Άλμπερτ Μπραμάντε, ο οποίος έκανε λόγο για έναν εξαιρετικά αφοσιωμένο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο με ήθος και επαγγελματισμό.

Ο Μπράουν αφήνει πίσω του τα δύο του παιδιά. Πέρα από τον ρόλο του στο The Wire, είχε εμφανιστεί σε παραγωγές όπως η σειρά Law & Order: Special Victims Unit, καθώς και στις ταινίες From Within και Mailman.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Exclusive Mafia (@exclusivemafia_)

Γεννημένος στην Ουάσινγκτον και μεγαλωμένος στην Πενσιλβάνια, πριν στραφεί στην υποκριτική είχε ασχοληθεί με την πυγμαχία, κατακτώντας μάλιστα πέντε τίτλους Golden Gloves σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Αργότερα σπούδασε στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών στη Νέα Υόρκη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετέπειτα πορεία του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Με πληροφορίες από people.com