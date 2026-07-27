Σε μια εποχή όπου ο κόσμος δοκιμάζεται από πολέμους, συγκρούσεις, φόβο και αβεβαιότητα, η τέχνη παραμένει ένας χώρος αντίστασης, μνήμης και ελπίδας. Η μουσική, όταν κουβαλά ιστορία και ανθρώπινα βιώματα, ξεπερνά τα όρια μιας απλής καλλιτεχνικής εκδήλωσης και γίνεται συλλογική φωνή.

Αυτή τη φωνή έρχεται να αναδείξει η μεγάλη συναυλία «Τραγούδια του Αγώνα» του Μίκη Θεοδωράκη, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Αυγούστου, στις 21:00, στην παραλία του Βραχατίου, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων και με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα δημιουργού.

Στη σκηνή θα βρεθούν οι καταξιωμένοι ερμηνευτές Διονύσης Τσακνής, Παναγιώτης Πετράκης, Αγγελική Τουμπανάκη και Άγγελος Θεοδωράκης, εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, μαζί με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».

Η μουσική ως πράξη μνήμης και αντίστασης

Τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη γεννήθηκαν μέσα σε δύσκολες ιστορικές περιόδους: σε χρόνια διώξεων, εξορίας, αγώνων και κοινωνικών αναζητήσεων. Είναι τραγούδια που μίλησαν για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σήμερα, σε μια παγκόσμια πραγματικότητα όπου οι πολεμικές συγκρούσεις, οι απειλές και οι ακραίες πολιτικές λογικές δημιουργούν νέες ανασφάλειες, τα μηνύματα αυτών των τραγουδιών παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα.

Η μουσική του Μίκη δεν αποτελεί απλώς μια ανάμνηση του παρελθόντος. Είναι ένας ζωντανός διάλογος με το παρόν. Είναι η υπενθύμιση ότι το τραγούδι μπορεί να γίνει δύναμη ενότητας, έκφραση αντίστασης και πηγή ελπίδας.

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», που ιδρύθηκε πριν από 29 χρόνια από στενούς συνεργάτες και μουσικούς του ίδιου του συνθέτη, αποτελεί έναν ζωντανό φορέα της μουσικής, πολιτιστικής και ηθικής του παρακαταθήκης.

Με δέκα καταξιωμένους μουσικούς, η Ορχήστρα συνεχίζει με συνέπεια να μεταφέρει στο κοινό το έργο ενός δημιουργού που σημάδεψε τον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση ανάμεσα στη μουσική και την ιστορική μνήμη.

Το Βραχάτι – ο τόπος που συνδέθηκε με τον Μίκη

Η επιλογή του Βραχατίου για αυτή τη σημαντική συναυλία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό.

Το Βραχάτι υπήρξε για περισσότερο από μισό αιώνα το προσωπικό καταφύγιο του Μίκη Θεοδωράκη. Ο τόπος όπου ξεκουράστηκε, δημιούργησε, εμπνεύστηκε και έζησε σημαντικές στιγμές της προσωπικής και καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Στην παραθαλάσσια κατοικία του στο Βραχάτι έγραψε, οραματίστηκε, φιλοξένησε σημαντικές προσωπικότητες και δημιούργησε έναν χώρο βαθιά συνδεδεμένο με τη ζωή και το έργο του.

Σήμερα, μια συναυλία αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη στον ίδιο αυτό τόπο αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα πολιτιστικό γεγονός. Είναι ένας φόρος τιμής σε έναν δημιουργό που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία και στον πολιτισμό της χώρας.

Το πρόγραμμα της συναυλίας

Η βραδιά θα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στα σημαντικότερα έργα του Μίκη Θεοδωράκη, τραγούδια που έγιναν σύμβολα αγώνα και λαϊκής έκφρασης:

«Τραγούδια του Αγώνα»

«Δυο τραγούδια για τον Αλέκο Παναγούλη»

«Αρκαδία IV – Ωδές του Ανδρέα Κάλβου»

«Επιτάφιος»

«Ρωμιοσύνη»

«Ο Ήλιος και ο Χρόνος»

«Δεκαοχτώ Λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας»

«Της Εξορίας»

«Τα Λυρικά»

«Μυθιστόρημα»

«Τα Λαϊκά»

«Νύχτα Θανάτου»

«Τα Τραγούδια του Αντρέα»

«Αρκαδία I, II, III»

«Στην Ανατολή»

«Εχθρός Λαός»

«Διόνυσος»

και άλλα σημαντικά έργα.

Ο Διονύσης Τσακνής, ένας καλλιτέχνης σε διάλογο με τον Μίκη

Η παρουσία του Διονύση Τσακνή στη συναυλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν αποτελεί απλώς έναν ερμηνευτή των τραγουδιών του Μίκη, αλλά έναν δημιουργό που συνομιλεί μαζί τους μέσα από τη δική του καλλιτεχνική πορεία.

Ο Τσακνής έχει συνδέσει το έργο του με την κοινωνική ευαισθησία και την ανάγκη για προβληματισμό. Τραγούδια του όπως:

«Η μπαλάντα του στρατιώτη»

«Το φάντασμα από το παρελθόν»

«Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον»

έχουν εκφράσει προβληματισμούς για τον πόλεμο, την αδικία, την αποξένωση και την ανάγκη συλλογικής αφύπνισης.

Η παρουσία του δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στον Μίκη των αγώνων και στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Συντελεστές

Ερμηνευτές:

Διονύσης Τσακνής

Παναγιώτης Πετράκης

Αγγελική Τουμπανάκη

Άγγελος Θεοδωράκης

Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

Η συναυλία στο Βραχάτι δεν είναι απλώς μια μουσική βραδιά. Είναι μια συνάντηση με την ιστορία, τη μνήμη και τις αξίες που υπηρέτησε ο Μίκης Θεοδωράκης.

Σε αυτή τη δύσκολη και επικίνδυνη εποχή, τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ.

Δεν είναι απλές μελωδίες ή αναμνήσεις. Είναι φωνές που μιλούν για αντίσταση, δημοκρατία, ελευθερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σε μια στιγμή που ο κόσμος δοκιμάζεται από πολέμους, από απειλές υπερδυνάμεων όπως εκείνες που εκφράζονται από τον Τραμπ ή από καταστροφικές στρατιωτικές λογικές, αυτό το μουσικό γεγονός μπορεί να γίνει φωνή ελπίδας, δύναμης και ενότητας για την κοινότητα.

Μαργαρίτα Θεοδωράκη