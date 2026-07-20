Οι Τράβις Σκοτ και Τζέιμς Μπλέικ συνεργάστηκαν για το τραγούδι «When I’m Home» της ταινίας «Οδύσσεια»

Οι Λούντβιγ Γιόρανσον και Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφόρησαν επίσημα το ξεχωριστό τραγούδι τους με τίτλο «When I’m Home», με τους Τζέιμς Μπλέικ και Τράβις Σκοτ.

Το τραγούδι αποτελεί το φινάλε του πρωτότυπου σάουντρακ του κινηματογραφικού έπους του Κρίστοφερ Νόλαν, «The Odyssey» (Οδύσσεια), η πρεμιέρα του οποίου πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Το «When I’m Home», που συνυπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης προσφέρει ένα ατμοσφαιρικό μείγμα πειραματικής παραγωγής και μυθικής αφήγησης.

Η συμμετοχή του Σκοτ στο μυθολογικό έπος εκτείνεται πολύ πέρα από τη μουσική του συνεισφορά. Ο καλλιτέχνης κάνει επίσης μια φυσική εμφάνιση στην ταινία, υποδυόμενος έναν βάρδο στην αρχή της ταινίας και επαναλαμβάνοντας για λίγο τον ρόλο αργότερα.

Ο Γιόρανσον είπε ότι ο Νόλαν τού ζήτησε να μη χρησιμοποιήσει ορχήστρα γιατί δεν υπήρχε την εποχή του Ομήρου και έτσι ο Σουηδός δημιουργός συνέθεσε το σάουντρακ χρησιμοποιώντας αρχαιοελληνικά όργανα, χάλκινα γκονγκ και μεταλλικές επιφάνειες.

Ο συνθέτης είναι ήδη τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής για τις ταινίες Black Panther, Sinners και Oppenheimer του Κρίστοφερ Νόλαν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ