Τρεις ιδιαίτερα επιτυχημένες παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου επιστρέφουν το φθινόπωρο στο Κτήριο Τσίλλερ, για 2η χρονιά, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσει για πρώτη ή για μία ακόμα φορά.

Το Kontakthof, η ξεχωριστή σκηνική αναβίωση ενός από τα πιο εμβληματικά έργα της Pina Bausch, σε σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation, είναι μια παράσταση για τις ανθρώπινες επιθυμίες, τις ανασφάλειες, τον πόθο για οικειότητα και αγάπη. Ο βυσσινόκηπος του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, αποτελεί μια ιλαρή και συγχρόνως σπαρακτική τραγικωμωδία για την αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να εξορκίσει τον τρόμο της Αβύσσου και του Άπειρου. Τέλος, η Ιεροτελεστία του Guillaume Poix, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη και με ανανεωμένη διανομή, είναι μια παράσταση για τη θνητότητα και ταυτόχρονα μία παρέλαση ανθρωπινότητας και μια γιορτή της ζωής. Οι παραστάσεις κάνουν πρεμιέρα στην Κεντρική και τη Νέα Σκηνή – «Νίκος Κούρκουλος» του Κτηρίου Τσίλλερ αντίστοιχα.

Τρεις ξεχωριστές παραγωγές, τρεις διαφορετικοί σκηνικοί κόσμοι, τρεις διακριτές θεατρικές γλώσσες, που φωτίζουν από διαφορετικές οπτικές τις αντιφάσεις, τις σχέσεις, τις απώλειες και τις διαρκείς αναζητήσεις της ανθρώπινης ύπαρξης.

1. Ιεροτελεστία (Un Sacre) του Guillaume Poix

Πρεμιέρα: 1 Οκτωβρίου | Χώρος: Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»

Αντλώντας έμπνευση από 300 συνεντεύξεις που πάρθηκαν μεταξύ 2020 και 2021, μια περίοδο αυξημένης συλλογικής μοναξιάς, ο δημοφιλής Γάλλος θεατρικός συγγραφέας και δραματουργός γράφει την Ιεροτελεστία, υφαίνοντας ένα χρονικό απώλειας που, μέσα από «μικρές» ιστορίες ανθρώπων, καταλήγει στη «μεγάλη» Ιστορία της ανθρωπότητας. Αναγνωρίζοντας το θέατρο ως ιεροτελεστία της πραγματικότητας και ενισχύοντας το σκηνικό συμβάν με ζωντανή μουσική επί σκηνής, η παράσταση, μετά τη θερμότατη υποδοχή που της επιφύλαξε το κοινό, επιστρέφει ως μια συλλογική ανάσα, μια αναπόφευκτη και φωτεινή μαρτυρία της ανθρώπινης ζωής. Η ύπαρξη ως επανάσταση, λοιπόν.

Συντελεστές

Μετάφραση: Δήμητρα Κονδυλάκη

Δραματουργική επεξεργασία: Χρήστος Θεοδωρίδης – Ιζαμπέλα Κωνσταντινίδου

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Χρήστος Θεοδωρίδης

Σκηνικά: Λουκάς Μπάκας – Φιλάνθη Μπουγάτσου

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Χορογραφία: Ξένια Θεμελή

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιάσονας Ασημακόπουλος

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα – Αναστασία Φτούλη

Παίζουν (αλφαβητικά): Ελευθερία Αγγελίτσα, Χαράλαμπος Αθανασόπουλος, Ειρήνη Δάμπαση, Γιώργος Εξακοΐδης, Κωνσταντίνος Κρομμύδας, Θάνος Μαγκλάρας, Χρήστος Τζον Μούσλλι, Μαρία Μπαγανά, Ανδρέας Νάτσιος, Ηλίας Σγουραλής, Θεοδώρα Τζήμου, Θωμάς Τσακνάκης

Φωτογραφίες / Video & Edit: Mike Rafail / @thatlongblackcloud

Μουσική: Βασίλης Ντοκάκης

Πληροφορίες Παράστασης

Ημέρες & Ώρες: Τετάρτη & Κυριακή στις 19:00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 20:30

Διάρκεια: 2 ώρες και 45 λεπτά (με διάλειμμα)

Τιμές Εισιτηρίων:

Τετάρτη & Παρασκευή: 17€

Πέμπτη: 14€

Σάββατο & Κυριακή: 22€

Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών): 12€

65+ ετών: Τετάρτη 12€, Πέμπτη έως Κυριακή 14€

Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί: 5€

Πολύτεκνοι: 10€

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2. Kontakthof της Pina Bausch

Πρεμιέρα: 9 Οκτωβρίου | Χώρος: Κεντρική Σκηνή

37 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή του στην Ελλάδα (Ηρώδειο, Σεπτέμβριος 1988) από το Tanztheater Wuppertal, η παράσταση παρουσιάζεται στο Εθνικό Θέατρο με 22 ξεχωριστούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες από την Ελλάδα, ηλικίας 21 έως 55 χρόνων.

«Το Kontakthof είναι ένας τόπος όπου συναντιούνται άνθρωποι που αποζητούν επαφή. Να φανερώσεις τον εαυτό σου, να τον αρνηθείς. Με φόβους. Επιθυμία. Απογοητεύσεις. Απελπισία. Πρώτες εμπειρίες. Πρώτες απόπειρες. Τρυφερότητα και ό,τι προκύπτει απ’ αυτή — αυτό ήταν σημαντικό θέμα στο έργο».

— Pina Bausch

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Χορογραφία: Pina Bausch

Συνεργασία: Rolf Borzik, Marion Cito, Hans Pop

Σκηνικά – Κοστούμια: Rolf Borzik

Μουσική: Charlie Chaplin, Anton Karas, Juan Llossas, Nino Rota, Jean Sibelius κ.ά.

Καλλιτεχνική διεύθυνση (Εθνικό Θέατρο): Josephine Ann Endicott, Δάφνις Κόκκινος

Διεύθυνση δοκιμών: Scott Jennings, Anne Martin

Προσαρμογή σκηνικού / κοστουμιών: Gerburg Stoffel / Petra Leidner

Προσαρμογή φωτισμών: Roger Irman, Jo Verlei (στη μνήμη του Jo Verlei)

Συνεργάτες: Κάρστεν Φίσερ (ήχος), Παύλος Θανόπουλος (κοστούμια), Έρι Κύργια (δραματολόγος)

Μετάφραση κειμένων: Γιώργος Δεπάστας

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Θανάσης Ακοκκαλίδης, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Βίκυ Βολιώτη, Κατερίνα Γεβετζή, Δημήτρης Γεωργιάδης, Μαριλένα Δάρα, Δάφνη Δρακοπούλου, Νίκος Ζιάζιαρης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Ναταλία Καλογεροπούλου, Δημήτρης Κολλιός, Μελίνα Κόντη, Νίκος Κουσούλης, Νίκος Λεκάκης, Δημήτρης Μανδρινός, Ιωάννης Μπάστας, Αλεξάνδρα Όσπιτση, Εβίνη Παντελάκη, Έλσα Σίσκου, Βασιάνα Σκοπετέα, Σάνια Στριμπάκου, Μαρία Χανδρινού

Φωτογραφίες / Βίντεο: Ανδρέας Σιμόπουλος (παράστασης), Karol Jarek (promo) / Νίκος Πάστρας (βίντεο)

Πληροφορίες Παράστασης

Ημέρες & Ώρες: Τετάρτη & Κυριακή στις 18:00 | Παρασκευή & Σάββατο στις 20:00

Διάρκεια: 2 ώρες και 50 λεπτά (με διάλειμμα)

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Τιμές Εισιτηρίων:

Τετάρτη & Παρασκευή: Διακεκριμένη 20€, Α’ Ζώνη 17€, Β’ Ζώνη 15€, Γ’ Ζώνη 10€

Πέμπτη (Γενική είσοδος): Διακεκριμένη, Α΄& Β’ Ζώνη 14€, Γ’ Ζώνη 10€

Σάββατο & Κυριακή: Διακεκριμένη 25€, Α’ Ζώνη 22€, Β’ Ζώνη 18€, Γ’ Ζώνη 10€

Ειδικές κατηγορίες: Φοιτητικό/Νεανικό 12€, 65+ ετών (Τετ 12€, Πεμ-Κυρ 14€), Άνεργοι/ΑμεΑ 5€, Πολύτεκνοι 10€

3. Ο βυσσινόκηπος του Αντόν Τσέχωφ

Πρεμιέρα: 28 Νοεμβρίου | Χώρος: Κεντρική Σκηνή

Με όχημα την εξαιρετική μετάφραση της Χρύσας Προκοπάκη και με όρους ενός ιδιότυπου «μουσικού ρεαλισμού» – όπου η παρτιτούρα είναι το κείμενο και τα μουσικά όργανα οι ανθρώπινες φωνές – το τσεχωφικό κύκνειο άσμα παρουσιάζεται ως ένα κατεξοχήν έργο συνόλου, 41 χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο. Η δράση τοποθετείται εξ ολοκλήρου στο καθιστικό/σέρα μιας ρωσικής ντάτσας, μιλώντας για το κενό και τη σιωπή που απειλούν να αφανίσουν τον άνθρωπο.

Συντελεστές

Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος

Σκηνικά / Κοστούμια: Μυρτώ Λάμπρου / Άλκηστη Μάμαλη

Μουσική σύνθεση & προσαρμογή: Λίνα Ζάχαρη

Κίνηση – Χορογραφία: Δημήτρης Μυτιληναίος

Φωτισμοί / Σχεδιασμός ήχου: Δημήτρης Κασιμάτης / Brian Coon

Δραματολόγος / Βοηθός σκηνοθέτη: Έρι Κύργια / Εύα Βλασσοπούλου

Μακιγιάζ – Κομμώσεις / Βοηθός σκηνογράφου: Ιωάννα Λυγίζου / Άννα Μπίζα

Παίζουν (αλφαβητικά): Γιώργος Ζιάκας, Γιάννης Κλίνης, Σοφία Κόκκαλη, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου, Μαρία Μοσχούρη, Αμαλία Μουτούση, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Πατσιάνη, Φοίβος Συμεωνίδης

Φωτογραφίες / Βίντεο: Γιάννης Κουσκούτης / Νίκος Πάστρας

Πληροφορίες Παράστασης

Ημέρες & Ώρες: Τετάρτη & Κυριακή στις 18:00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 20:00

Διάρκεια: 130 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Τιμές Εισιτηρίων: Ίδιες τιμές και ζώνες με την παράσταση “Kontakthof” (βλ. παραπάνω).

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Online αγορά: ticketservices.gr

Τηλεφωνικά: 210 7234567 (με χρήση πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας)

Πληροφορίες: Ταμεία Κτηρίου Τσίλλερ (Αγίου Κωνσταντίνου 22-24) | Τηλ.: 210 5288170-171 (Θερινό ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-16:00)

Ομαδικές κρατήσεις: 210 7001468 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-15:00)