Συνολικά 16 εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, από την αυτογνωσία και τη συναισθηματική αγωγή ως την τοπική ιστορία, τα πειράματα φυσικής και τη μουσική, παρουσίασε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της.

Η παρουσίαση ανέδειξε μια σαφή κατεύθυνση. Η βιβλιοθήκη επιδιώκει να λειτουργεί ως ανοιχτός χώρος μάθησης και συνάντησης, προσαρμοσμένος στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης, όπου η γνώση αποκτάται μέσα από την εμπειρία και τη συμμετοχή.

Μια βιβλιοθήκη ανοιχτή στην κοινωνία

Την παρουσίαση άνοιξε ο πρόεδρος της βιβλιοθήκης, Γιώργος Βέρρος, εκπαιδευτικός, ο οποίος φέρνει στη διοίκηση του θεσμού τη ματιά μιας νεότερης γενιάς. Όπως ανέφερε, το φετινό πρόγραμμα είναι πολυδιάστατο και περιλαμβάνει επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και δράσεις για μαθητές όλων των βαθμίδων. Τα προγράμματα συνεχίζονται για δεύτερη χρονιά, με περισσότερους εκπαιδευτές και θεματικές από πέρυσι και με μεγάλη συμμετοχή σχολείων ήδη από τις πρώτες ημέρες. Συμμετέχουν και σχολικά τμήματα από την Καλαμάτα, γεγονός που, όπως σημείωσε ο κ. Βέρρος, ενισχύει την εξωστρέφεια της βιβλιοθήκης πέρα από τα όρια της Αρκαδίας.

Βιωματική μάθηση στο επίκεντρο

Η Life coach Έλλη Αρτοπούλου θα υλοποιήσει δύο βιωματικά προγράμματα υπό την ομπρέλα του κεντρικού της προγράμματος αυτογνωσίας και προπονητικής σκέψης «Ζήσε, Αγάπα, Ηγήσου».

Το πρόγραμμα «Οι Μικροί Ήρωες | Βρες τη δική σου Υπερδύναμη!», για μαθητές δημοτικού, στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών και στη γνωριμία τους με τις αξίες τους. Το πρόγραμμα «Μαθαίνω τον εαυτό μου μέσα από τις αξίες και τα τρία κουμπιά σκέψης», για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, βοηθά τους εφήβους να γνωρίσουν τον εαυτό τους μέσα από τις αξίες τους και να εξασκηθούν στα τρία κουμπιά σκέψης, Σκέψου, Αποφάσισε, Πράξε, ώστε να παίρνουν αποφάσεις που τους εκφράζουν και να τις κάνουν πράξη.

Ο φυσικός Τάκης Κανελλόπουλος, με το πρόγραμμα «Μικροί Πειραματιστές», θα φέρει τους μαθητές κοντά στη φυσική και τη χημεία μέσα από πειράματα με απλά υλικά, που μπορούν να επαναληφθούν και στο σπίτι. Οι μαθητές θα δουν, μεταξύ άλλων, αντικείμενα να κινούνται με ηλεκτροστατικές δυνάμεις και δέσμη λέιζερ να στρίβει μέσα σε φλέβα νερού. «Η επιστήμη δεν ξεκινά από τους τύπους, ξεκινά από το πείραμα, την παρατήρηση και την περιέργεια», τόνισε.

Η αρχιτέκτονας Σοφιάννα Τεριάκη, με το πρόγραμμα «Χτίζοντας την Αρκαδία», θα παρουσιάσει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής μέσα από παραδείγματα όπως η Στεμνίτσα, η Ανδρίτσαινα και η Καρύταινα, και κάθε τάξη θα κατασκευάσει τον δικό της μικρό αρκαδικό οικισμό σε μακέτα. Ο Κωνσταντίνος Μπουλούγαρης, σολίστ κιθάρας και μπουζουκιού, επαναλαμβάνει για δεύτερη χρονιά το μουσικό εργαστήριο «Κρουστά τα χέρια μας», όπου τα παιδιά του δημοτικού φτιάχνουν κρουστά όργανα και παίζουν ελληνικούς ρυθμούς, από το ζεϊμπέκικο ως τους δημοτικούς.

Στον χώρο της συναισθηματικής αγωγής, η ψυχολόγος και συγγραφέας Μαρία Πατσιλίβα θα υλοποιήσει τρία προγράμματα. Στον ιστορικό άξονα, ο Δημήτρης Φωτόπουλος, πρώην διευθυντής του Πολεμικού Μουσείου Τρίπολης, θα παρουσιάσει την Έξοδο του Μεσολογγίου από τη σκοπιά της στρατιωτικής τέχνης και του επιχειρησιακού σχεδιασμού, σε μια χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από το γεγονός.

Ψηφιακή εποχή, πρόληψη και ασφάλεια

Η παιδίατρος Γιούλη Κωσταρέ θα παρουσιάσει το πρόγραμμα «Μεγαλώνοντας στην ψηφιακή εποχή», με βάση επιστημονικές μελέτες για τις επιπτώσεις των ψηφιακών μέσων στις γνωστικές λειτουργίες και την ψυχική ισορροπία. Όπως εξήγησε, στόχος δεν είναι η δαιμονοποίηση της τεχνολογίας αλλά η υπεύθυνη χρήση της. Ακολουθούν βιωματικά εργαστήρια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο από την ψυχοπαιδαγωγό Μαρία Βουδούρη και την κοινωνιολόγο Φωτεινή Τραχανά.

Ο άξονας της πρόληψης περιλαμβάνει ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αρκαδίας για την αντιμετώπιση κινδύνων και από την Ελληνική Αστυνομία για την προστασία των ανηλίκων. Ο Δικηγορικός Σύλλογος θα συμμετάσχει με πρόγραμμα για τη σχολική βία και τη νεανική παραβατικότητα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Γιάννικος, περιέγραψε ένα πρόβλημα που, όπως είπε, μεγεθύνεται διαρκώς. Όταν ξεκίνησε να ασκεί τη δικηγορία, το 1995, τα δικαστήρια ανηλίκων εκδίκαζαν 5 έως 8 υποθέσεις, ενώ σήμερα φτάνουν τις 40 έως 50. Τόνισε ότι τα παιδιά που δέχονται bullying πρέπει να μιλούν και να καταγγέλλουν, ενώ από την πλευρά των δραστών χρειάζεται να εξετάζεται το οικογενειακό περιβάλλον. Σημείωσε επίσης ότι το σχολείο έχει ευθύνη να είναι ασφαλής χώρος και ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να νιώθουν προστατευμένοι όταν παρεμβαίνουν. Ως προσωπική του άποψη πρότεινε την τοποθέτηση καμερών σε όλους τους χώρους των σχολείων, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν συνιστά παρακολούθηση των παιδιών αλλά προστασία τους.

Εκσυγχρονισμός των χώρων

Η ανανέωση της βιβλιοθήκης δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο των δράσεων αλλά και τους ίδιους τους χώρους. Σε ερώτηση για την ανακαίνιση, ο κ. Βέρρος εξήγησε ότι η βιβλιοθήκη στεγάζεται σε μισθωμένο κτήριο και ότι δεν υπάρχει ειδική χρηματοδότηση, γι’ αυτό οι παρεμβάσεις γίνονται σε συνεργασία με τον φορέα ιδιοκτησίας. Οι εργασίες στεγανοποίησης της οροφής έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ακολουθήσουν η εξωτερική βαφή και κρίσιμες παρεμβάσεις στο εσωτερικό. Το Εφορευτικό Συμβούλιο θα αναλάβει την ανακαίνιση του παιδικού χώρου, με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, ενώ προβλέπονται λειτουργικοί χώροι μελέτης για φοιτητές και μεταπτυχιακούς, καθώς και μεγάλη παρέμβαση στην είσοδο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όλες οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Μαΐου. Η βιβλιοθήκη διαθέτει σήμερα πάνω από 75.000 τίτλους βιβλίων.

Τα επόμενα βήματα

Το επόμενο διάστημα η βιβλιοθήκη προγραμματίζει την Εβδομάδα Παιδικού Βιβλίου, χριστουγεννιάτικες δράσεις, περιβαλλοντικό πρόγραμμα και εκδηλώσεις για γονείς και πολίτες. Στις ευχαριστίες του, ο κ. Βέρρος αναφέρθηκε στον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστα Βλάση, στους διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, στα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου, στον νέο διευθυντή της βιβλιοθήκης Παναγιώτη Υψηλάντη και στο προσωπικό.

Με βιωματικά προγράμματα, συνεργασίες με σχολεία εντός και εκτός νομού και ανανεωμένους χώρους, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης επιχειρεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως χώρος φύλαξης βιβλίων αλλά ως τόπος συνάντησης, μάθησης και έμπνευσης για παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες.