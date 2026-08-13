Ηχηρό μήνυμα ενάντια στον ρατσισμό στέλνει ο Αρκάς, παίρνοντας θέση απέναντι στις αήθεις διαδικτυακές επιθέσεις που δέχεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα η 16χρονη διεθνής αθλήτρια του μπάσκετ, Λίσα Ιτόγια.

Η νεαρή μπασκετμπολίστρια του Παναθλητικού Συκεών, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα από Νιγηριανούς γονείς, εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις της φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος στο EuroBasket U16 (Β’ Κατηγορίας), που διεξάγεται στα Ιωάννινα. Αποτελώντας ένα από τα βασικά «όπλα» της ομάδας, καταγράφει εξαιρετικά στατιστικά με μέσο όρο 19,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, ανά αγώνα.

Με αφορμή τη ρατσιστική στοχοποίηση της νεαρής αθλήτριας, ο Αρκάς δημοσίευσε ένα αιχμηρό σκίτσο, υπογραμμίζοντας με νόημα: «Η γαλανόλευκη ταιριάζει με όλα τα χρώματα του δέρματος. Εκτός από το μαύρο της ψυχής του ρατσισμού».

Η απάντηση της νεαρής αθλήτριας

Από την πλευρά της, η ίδια η 16χρονη Λίσα δεν άφησε ασχολίαστο το κύμα αρνητικότητας. Με ωριμότητα, απάντησε στους επικριτές της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους:

«Είμαι Ελληνονιγηριανή. Θα μπορούσα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, όμως επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα όπου μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου».

Καταλήγοντας, η μπασκετμπολίστρια έγραψε: «Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για εμένα και να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε».