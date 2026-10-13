Οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες αποτελούν ένα κομμάτι της λαϊκής παράδοσης που περνά από γενιά σε γενιά, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ορισμένες ημέρες και αριθμούς. Μία από τις πιο γνωστές προλήψεις στην Ελλάδα είναι εκείνη που θέλει την Τρίτη και 13 να θεωρείται ημέρα κακοτυχίας. Πώς, όμως, δημιουργήθηκε αυτή η αντίληψη και ποια γεγονότα και πεποιθήσεις συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της;

Η σύνδεση της συγκεκριμένης ημέρας με την κακοτυχία αποδίδεται, μεταξύ άλλων, σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός: την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, την Τρίτη 13 Απριλίου 1204. Η τραγική αυτή στιγμή της ιστορίας άφησε έντονο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη και συνδέθηκε με τη δυσμενή φήμη που απέκτησε σταδιακά η συγκεκριμένη ημερομηνία. Ωστόσο, η καθιέρωση της Τρίτης και 13 ως γρουσούζικης ημέρας δεν οφείλεται αποκλειστικά σε αυτό το γεγονός, καθώς υπάρχουν και άλλες ερμηνείες που σχετίζονται με τη λαϊκή παράδοση και τις αστρολογικές αντιλήψεις.

Ειδικότερα, η ίδια η Τρίτη αντιμετωπίζεται συχνά με αρνητική διάθεση μέσα από εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή γλώσσα. Φράσεις όπως «τρίτωσε το κακό» και «Τρίτη και φαρμακερή» έχουν συνδέσει τον αριθμό τρία με δυσάρεστες εξελίξεις και αρνητικά γεγονότα. Αυτή η γλωσσική συνήθεια έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας αντίληψης σύμφωνα με την οποία η Τρίτη θεωρείται λιγότερο ευνοϊκή ημέρα.

Μια διαφορετική εξήγηση προέρχεται από την αστρολογία. Σύμφωνα με σχετικές δοξασίες, η Τρίτη συνδέεται με τον πλανήτη Άρη, ενώ κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης ώρας, γνωστής ως «κακιά ώρα», θεωρείται ότι η επιρροή του Άρη συνδυάζεται με εκείνη του Κρόνου. Ο συνδυασμός αυτός αντιμετωπίζεται ως δυσοίωνος. Επειδή, σύμφωνα με αυτές τις αντιλήψεις, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η συγκεκριμένη ώρα, η αρνητική επίδραση επεκτείνεται συμβολικά σε ολόκληρη την ημέρα.

Εξίσου σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη δεισιδαιμονία διαδραματίζει ο αριθμός 13, ο οποίος θεωρείται σε πολλές παραδόσεις σύμβολο κακοτυχίας. Η αρνητική του φήμη συνδέεται συχνά με την αριθμητική και συμβολική σημασία του αριθμού 12, που αντιπροσωπεύει την πληρότητα και την αρμονία σε διάφορες θρησκευτικές και μυθολογικές παραδόσεις. Ενδεικτικά, στην αρχαία ελληνική μυθολογία συναντάμε τους 12 θεούς του Ολύμπου και τους 12 άθλους του Ηρακλή, ενώ στη θρησκευτική παράδοση αναφέρονται οι 12 φυλές του Ισραήλ, οι 12 μαθητές του Χριστού και οι 12 Ιμάμηδες.

Έτσι, η προσθήκη του αριθμού ένα στο δώδεκα, με αποτέλεσμα τον αριθμό 13, ερμηνεύτηκε συμβολικά ως μετάβαση πέρα από μια καθιερωμένη τάξη και ως αρχή ενός νέου, άγνωστου κύκλου. Το στοιχείο του αγνώστου, που συχνά προκαλεί αβεβαιότητα και φόβο, συνέβαλε στη σύνδεση του αριθμού με δυσάρεστες καταστάσεις και απρόβλεπτα γεγονότα.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι αντιλήψεις γύρω από την τύχη δεν είναι ίδιες σε όλους τους πολιτισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εβραϊκή παράδοση, σύμφωνα με την οποία η Τρίτη θεωρείται τυχερή ημέρα. Η αντίληψη αυτή συνδέεται με την Παλαιά Διαθήκη και ειδικότερα με το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου η λέξη «καλόν» εμφανίζεται δύο φορές στους στίχους 10 και 13, κατά την περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου.

Συμπερασματικά, η φήμη της Τρίτης και 13 ως γρουσούζικης ημέρας αποτελεί αποτέλεσμα ενός συνδυασμού ιστορικών γεγονότων, λαϊκών εκφράσεων, αστρολογικών δοξασιών και συμβολισμών γύρω από τους αριθμούς. Παρότι η συγκεκριμένη ημερομηνία εξακολουθεί να προκαλεί επιφυλάξεις σε αρκετούς ανθρώπους, η κακοτυχία που της αποδίδεται παραμένει ζήτημα παράδοσης και πίστης, χωρίς να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι η ημέρα ή ο αριθμός μπορούν από μόνοι τους να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία των γεγονότων.