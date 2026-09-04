Μετά την εξάντληση των εισιτηρίων για όλους τους προγραμματισμένους σταθμούς της περιοδείας τους στην Αττική, οι «Τρωάδες» του Εθνικού Θεάτρου ανεβαίνουν για μία ακόμη, τελευταία φορά, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Εθνικού Θεάτρου, πρόκειται για «ένα ξεχωριστό σκηνικό ανέβασμα χωρίς αποκλεισμούς, ξανά προσβάσιμο σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, μετά την πρώτη του παρουσίαση τον περασμένο Αύγουστο, στο -για πρώτη φορά στην ιστορία του- προσβάσιμο σε άτομα με οπτική και ακουστική αναπηρία, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου».

Ένας μικτός θίασος

Οι «Τρωάδες» ανεβαίνουν από την πρώτη σκηνή της χώρας, με ένα μεικτό θίασο 22 ερμηνευτριών και ερμηνευτών -μεταξύ των οποίων μέλη των Εν Δυνάμει- διαφορετικών ηλικιών, με και χωρίς αναπηρία, ως ένα ποιητικό και βαθιά πολιτικό σκηνικό ανέβασμα. Και, ταυτόχρονα, ως ένα εγχείρημα πολιτιστικής πολιτικής και προάσπισης της ισότητας και του δικαιώματος όλων στην ανεμπόδιστη πρόσβαση και την ισότιμη συμμετοχή στη θεατρική -και όχι μόνο- τέχνη.

Η παράσταση θα πλαισιώνεται από διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, υπερτιτλισμό για Κ/κωφά και βαρήκοα άτομα και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Μέσα από τη συνύπαρξη διαφορετικών σωμάτων, φωνών και εμπειριών, οι «Τρωάδες», με κέντρο τη μουσικότητα, καταθέτουν μια ξεχωριστή σκηνική ανάγνωση για τη φρίκη και το παράλογο του πολέμου, μέσα από το φίλτρο του θηλυκού σώματος, που διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής, ακόμη και όταν βρίσκεται υπό κατοχή.

Οι «Τρωάδες» της Ελένης Ευθυμίου δεν είναι μόνο τα όμορφα, υγιή κορμιά των προνομιούχων γυναικών της οικογένειας του Πρίαμου, που αναμένουν την τελική διαλογή. Είναι και σώματα -ανήλικα, ανάπηρα, ηλικιωμένα- που ούτε πριν τον πόλεμο αποφάσιζαν για τον εαυτό τους, ενώ σπάνια είχαν το προνόμιο της αφήγησης. Αιχμάλωτες μετά την άλωση της πόλης τους, οι Τρωάδες αναμετρώνται και με τις δικές τους ευθύνες, όταν η σιωπηρή αποδοχή του πολέμου αποκαλύπτει τις ολέθριες συνέπειές της. Είναι πια φανερό πως ούτε οι θεοί, ούτε ο μύθος, ούτε η μοίρα ορίζουν τη ζωή τους. Παρά την οδύνη και την απόγνωση μπροστά στην καταστροφή, οι Τρωάδες βιώνουν την απώλεια, μα δεν παραδίδονται. Οι λέξεις γίνονται τα όπλα της αντίστασής τους -έστω και την ύστατη αυτή στιγμή- απέναντι στη σκλαβιά και την απώλεια της ταυτότητας που η νέα πραγματικότητα τους επιφυλάσσει. Στέκουν όρθιες, βρίσκουν τη φωνή τους και σταδιακά το πένθος τους μετασχηματίζεται σε μια εύθραυστη αλλά επίμονη μορφή εξέγερσης, με την αλληλεγγύη να είναι πλέον η μεγαλύτερή τους δύναμη.

Θα μπορέσουν άραγε οι καταπιεσμένες αυτού του κόσμου να ξανακερδίσουν το δικαίωμα της επιλογής; Να κραυγάσουν τον θυμό και το μίσος τους, να θρηνήσουν, να γελάσουν μες στο χάος και το αδιέξοδο; Θα επαναοικειοποιηθούν ποτέ οι γυναίκες της Τροίας τα σώματά τους;

Συντελεστές:

Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου

Σύμβουλος δραματουργίας: Σοφία Ευτυχιάδου

Σκηνικά: Ευαγγελία Κιρκινέ

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Λευτέρης Βενιάδης

Κίνηση: Τάσος Παπαδόπουλος

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Σχεδιασμός ήχου: Σοφία Καμαγιάννη

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτριας: Θέμης Θεοχάρογλου

Βοηθός σκηνογράφου: Μαριάνθη Ράδου

Βοηθός ενδυματολόγου: Δέσποινα Μαρία Ζαχαρίου

Βοηθός φωτίστριας: Νατάσα Πετροπούλου

Β βοηθός σκηνογράφου: Ταξιάρχης Χούμος

Καλλιτεχνικές συνεργάτιδες για την υποστήριξη της ομάδας Εν Δυνάμει: Ελένη Ζαχοπούλου, Δάφνη Καφετζή, Αγγελική Τόμπρου

Παίζουν (αλφαβητικά): Αργύρης Ξάφης (Ταλθύβιος), Εύη Σαουλίδου (Ανδρομάχη), Νάνσυ Σιδέρη (Κασσάνδρα), Βασιλική Τρουφάκου (Ελένη), Λυδία Φωτοπούλου (Εκάβη), Γιώργος Χριστοδούλου (Μενέλαος)

Χορός: Μύριαμ Σοφία Αρτζανίδου, Μαρία Δαχλύθρα, Eλένη Δημοπούλου, Νίκος Κυπαρίσσης, Ειρήνη Κουρούβανη, Λωξάνδρα Λούκας, Λυγερή Μητροπούλου, Θεανώ Παπαβασιλείου, Κατερίνα Παπανδρέου, Νίκη Πεταλά, Χρύσα Τουμανίδου.

Μαζί τους, στους ρόλους της νεαρής Πολυξένης και του μικρού Αστυάνακτα η Άνα Τζουλάκη Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Μήτσης, αντίστοιχα.

Μουσικοί επί σκηνής: Σοφία Καμαγιάννη (πιάνο), Γιώργος Μπουκαούρης (κρουστά), Σοφιανός Πεσιρίδης (όμποε)

Συντελεστές Προσβασιμότητας

Υπέρτιτλοι για Κ/κωφά και βαρήκοα άτομα: Γρηγόρης Σταθόπουλος

Σενάριο Ακουστικής Περιγραφής: Μαρία Θρασυβουλίδη, Άννα Δήμκου

Αφήγηση Ακουστικής Περιγραφής: Μαρία Ζερβού

Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Ανδρονίκη Ξανθοπούλου, Τόνια Παπαντωνάκη, Ανδρέας Πλεμμένος

Καλλιτεχνική επιμέλεια Νοηματικής Γλώσσας: Άννα Γαϊτάνη

Ποιοτικός έλεγχος: Ανδρέας Πλεμμένος, Άννα-Μαρία Φώσκολου

Λογισμικό υπερτίτλων: supertitles.gr

Σχεδιασμός Υπηρεσιών Προσβασιμότητας: liminal

Συντονισμός: Χρίστος Παπαμιχαήλ

ticketservices.gr

Κρατήσεις θέσεων στις προσβάσιμες παραστάσεις για άτομα με αναπηρία αποκλειστικά μέσω e-mail: omadikespoliseis@n-t.gr | Τηλεφωνικά: 210 7001468 | Για υποστήριξη στη διαδικασία κράτησης θέσεων: info@liminal.eu

Επιμέρους πληροφορίες για την προσβασιμότητα της παράστασης στις 23 Σεπτεμβρίου

Μετά την είσοδό τους στο θέατρο, οι θεατές με οπτική αναπηρία θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα απτικά βοηθήματα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις «Τρωάδες». Μια μακέτα του σκηνικού της παράστασης, με έμφαση στις διαφορετικές υφές, καθώς και δειγματολόγιο των ενδυματολογικών της επιλογών, που περιλαμβάνει υφάσματα και αξεσουάρ που αντιστοιχούν σε κάθε ρόλο, θα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο stand στον χώρο του θεάτρου.

Επιπλέον, στους θεατές με οπτική αναπηρία θα σταλεί ηχητικό αρχείο με αναλυτικές περιγραφές και πληροφορίες για την παράσταση. Τέλος, θα τους διατεθεί δωρεάν ένα πολύπτυχο φυλλάδιο με πληροφοριακό υλικό για την παράσταση σε γραφή braille [Με την υποστήριξη του ΚΕΑΤ].

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

*Συνημμένη φωτογραφία από την παράσταση (φωτογράφος: Karol Jarek)