Από τις σελίδες της Ιλιάδας και της Οδύσσειας του Ομήρου, μέχρι τις αναρίθμητες κινηματογραφικές παραγωγές και τα κορυφαία πολιτιστικά ιδρύματα του κόσμου, η αφήγηση της ιστορίας της Τροίας προκαλεί παγκοσμίως συγκίνηση ανά τους αιώνες. Η εμβληματική αρχαία πόλη έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη λογοτεχνία, τις τέχνες, τον κινηματογράφο και την επιστημονική έρευνα. Σήμερα, η διαχρονική κληρονομιά της Τροίας προσεγγίζει νέο κοινό σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσα από μια σειρά διεθνών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η έκθεση με τρωικά αρχαιολογικά ευρήματα στο Κολοσσαίο της Ρώμης, που εγκαινιάστηκε φέτος στις 11 Ιουνίου, φιλοξενεί 221 αντικείμενα –εκ των οποίων τα 50 παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ιταλία– που επιλέχθηκαν από 19 μουσεία της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου της Τροίας στο Τσανάκκαλε, καθώς και επιπλέον 80 αντικείμενα από συλλογές ιταλικών μουσείων.

Παράλληλα με αυτή τη σημαντική διοργάνωση, μια σειρά από πολιτιστικές και ακαδημαϊκές εκδηλώσεις σε διάφορες χώρες εξακολουθούν να φέρνουν την αρχαία πόλη σε επαφή με νέο κοινό. Μετά από μια ξεχωριστή ημερίδα και έκθεση φωτογραφίας στο «Τουρκικό Σπίτι» (Turkish House) στη Νέα Υόρκη, η Τροία ετοιμάζεται τώρα, μεταξύ άλλων, να συναντήσει το κοινό στην Ολλανδία μέσα από μια ειδική έκθεση φωτογραφίας που θα ανοίξει τις πύλες της στο Ινστιτούτο YunusEmre στο Άμστερνταμ στις 28 Ιουνίου. Θα ακολουθήσει διάλεξη από τον καθηγητή RüstemAslan, επικεφαλής των ανασκαφών στην Τροία, στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν στις 29 Ιουνίου.

Ένα ταξίδι στη φύση, στην κληρονομιά και στον μύθο

Το Τσανάκκαλε δεσπόζει στην είσοδο των Στενών των Δαρδανελίων. Εδώ, οι επισκέπτες μπορούν να ακολουθήσουν τα ιστορικά βήματα της μάχης του Τσανάκκαλε –γνωστής και ως Εκστρατεία της Καλλίπολης ή των Δαρδανελίων κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο–, ενώ έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να καταδυθούν στον βυθό για να εξερευνήσουν τα συναρπαστικά ναυάγια της περιόδου. Μπορούν επίσης να περιπλανηθούν στις καταπράσινες πλαγιές του Όρους Ίδη, να δροσιστούν στα κρυστάλλινα νερά της Άσσου και να ανακαλύψουν τη μοναδική γοητεία των νησιών Μποζτσάαντα (Bozcaada) και Γκιοκτσέαντα (Gökçeada)(Τένεδος και Ίμβρος, αντίστοιχα).

Τροία: Στρώματα πολιτισμού

Σε απόσταση αναπνοής από την καρδιά του Τσανάκκαλε, στο χωριό Τεβφικιγιέ (Tevfikiye), η Τροία προσκαλεί τους λάτρεις του πολιτισμού να περπατήσουν στο πολυεπίπεδο ανάγλυφο της πόλης. Σήμερα, αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποκαλύπτει 5.000 χρόνια συνεχούς κατοίκησης, παρουσιάζοντας δέκα διακριτά αρχαιολογικά στρώματα (τα οποία αναμένεται να αυξηθούν), από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως την περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η εμπειρία της Τροίας δεν περιορίζεται μόνο στον αρχαιολογικό χώρο. Στην είσοδο της περιοχής, το βραβευμένο Μουσείο της Τροίας, με την απλή αλλά εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του, προσκαλεί τους επισκέπτες να εμπλουτίσουν το ιστορικό τους ταξίδι εξερευνώντας τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Τροίας που ήρθαν στο φως.+