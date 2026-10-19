Η πέμπτη σεζόν του «True Detective» αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς δύο σπουδαία ονόματα του κινηματογράφου, ο Αντόνιο Μπαντέρας και ο Νίκολας Κέιτζ, ετοιμάζονται να πρωταγωνιστήσουν στον νέο κύκλο της βραβευμένης σειράς του HBO. Με φόντο τη Νέα Υόρκη και την Ίσα Λόπεζ ξανά στο τιμόνι της δημιουργικής ομάδας, η νέα ιστορία υπόσχεται ένα σκοτεινό αστυνομικό μυστήριο, με νέους χαρακτήρες και πιθανές συνδέσεις με τα γεγονότα της προηγούμενης σεζόν.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας εντάχθηκε στο καστ της πέμπτης σεζόν της βραβευμένης δραματικής σειράς ανθολογίας «True Detective» του HBO. Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής και του Νίκολας Κέιτζ, στο Comic-Con της Νέας Υόρκης, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν τον πρωταγωνιστή του «Pig» να βρισκόταν σε συζητήσεις εδώ και πάνω από έναν χρόνο, σύμφωνα με το Deadline.

Τα γυρίσματα της νέας σεζόν αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027. Η Ίσα Λόπεζ θα έχει ξανά τον ρόλο της showrunner, όπως και στον τέταρτο κύκλο, «Night Country», ο οποίος διαδραματιζόταν στην Αλάσκα, με πρωταγωνίστριες τις Τζόντι Φόστερ και Κάλι Ρέις.

Αυτή τη φορά, η πλοκή μεταφέρεται στην περιοχή Τζαμέικα Μπέι της Νέας Υόρκης, με τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του Henry Logan και τον Αντόνιο Μπαντέρας στον ρόλο του Rai Garcia.

Η Λόπεζ έχει επίσης αναλάβει το σενάριο και τη σκηνοθεσία, ενώ συμμετέχει και στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής μαζί με τους Κέιτζ, Μπαντέρας, Γούντι Χάρελσον, Ντάνιελ Ζέλμαν, Μάρι Τζο Γουίνκλερ, Κάθλιν ΜακΚάφρεϊ, Στιβ Γκόλιν, Ρίτσαρντ Μπράουν, Νικ Πιτσολάτο, Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα και Μάθιου ΜακΚόναχι.

Η δημιουργός είχε αφήσει παλαιότερα να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν ορισμένες «σημαντικές συνδέσεις» ανάμεσα στα γεγονότα της Αλάσκας και στα νέα επεισόδια.

«Ωστόσο, πρόκειται για μια εντελώς καινούργια ιστορία, με νέους χαρακτήρες και φρέσκια ματιά στα πάντα», είχε δηλώσει στην New York Post.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ