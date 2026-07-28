Το νέο τραγούδι του Αντώνη Μαρτσάκη, «Τσ’ Αγάπης ο Μπαξές», έρχεται να προσθέσει μία ακόμη ξεχωριστή δημιουργία στη σύγχρονη κρητική δισκογραφία, μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα αγάπης, ελπίδας και ψυχικής δύναμης.

Τη μουσική υπογράφει ο Αντώνης Μαρτσάκης, τους στίχους ο Νίκος Σφηνιάς, ενώ το τραγούδι ερμηνεύουν με ευαισθησία και αυθεντικότητα ο Αντώνης Μαρτσάκης και ο Κανάκης Κοζωνάκης.

Ο «Μπαξές της Αγάπης» αποτελεί μια βαθιά συναισθηματική μουσική κατάθεση ψυχής. Μέσα από εικόνες εμπνευσμένες από τη φύση και την κρητική παράδοση, υμνεί την αγάπη που μεταμορφώνει τον άνθρωπο, γίνεται καταφύγιο, δύναμη και φως στις δύσκολες στιγμές. Περιγράφει έναν έρωτα τόσο βαθύ και αληθινό, που χαρίζει ελπίδα και υψώνει τον άνθρωπο πάνω από κάθε δυσκολία. Είναι ένα τραγούδι που αποδεικνύει πως η κρητική μουσική συνεχίζει να γεννά έργα με ουσία, συναίσθημα και διαχρονική αξία.

Την ενορχήστρωση, την ηχοληψία, τη μίξη και το mastering επιμελήθηκε ο Δημήτρης Σπυριδάκης στο Studio Kiparissi, συμμετέχοντας παράλληλα με λαγούτα, ενώ στο νταουλάκι συμμετέχει ο Χαράλαμπος Πιτροπάκης. Τη λήψη ανέλαβαν οι Μάνος Κασαπάκης και Κωνσταντίνος Σαμπάνης, ενώ τη σκηνοθεσία και το μοντάζ υπογράφει ο Μάνος Κασαπάκης.

Στο βιντεοκλίπ συμμετέχουν οι Γιώργος Καρτσωνάκης, Κυριακή Κουνελάκη, Κώστας και Βιβή Καρτσωνάκη, καθώς και ο Μιχάλης και η Κατερίνα Μαρτσάκη, συμβάλλοντας με την παρουσία τους στη ζεστή και αυθεντική ατμόσφαιρα του έργου.

«Τσ’ Αγάπης ο Μπαξές»

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Νίκο Γεωργακάκη και τον ανιψιό του, Γιώργη Κατσουλάκη, για τη θερμή φιλοξενία στον ιστορικό Πύργο στα Βαρσαμάκια, για το πλούσιο, αρχοντικό τραπέζι που ετοίμασαν, αντάξιο της ιστορίας και της φιλοξενίας του τόπου, καθώς και για τις πολύτιμες αφηγήσεις και αναστορήσεις τους από τον παλιό καιρό της όμορφης Κισσάμου. Θερμές ευχαριστίες επίσης στην οικογένεια Καρτσωνάκη για τη συμμετοχή και τη συμβολή της στην υλοποίηση του βιντεοκλίπ.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού πραγματοποιείται από την Αεράκης – Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι & Σείστρον © 2026.