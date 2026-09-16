Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Σωτήρης Τσαφούλιας έδωσε τη δική του απάντηση στην Αφροδίτη Μάνου, μετά την ανάρτηση της τραγουδίστριας που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη.
«Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή», τόνισε ο Σωτήρης Τσαφούλιας στην ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.
Ο σκηνοθέτης έγραψε: «Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζατε τον άνθρωπο ούτε τη δουλειά του. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ ΔΕΝ τα γνωρίζετε, σπεύσατε να κρίνετε τη συγκίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που τα γνωρίζουν.
Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή. Το να χαρακτηρίζεις το πένθος ενός λαού ως “το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών” δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο που έφυγε. Λέει όμως πολλά για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει.
Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν. Και αυτό δεν μειώνει κανέναν άλλο καλλιτέχνη.
Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό».
Αφροδίτη Μάνου για Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του» – Η ανάρτηση που άναψε φωτιές
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες μόλις ώρες μετά την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή.
Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρετούσαν τον καλλιτέχνη, η γνωστή ερμηνεύτρια επέλεξε να σχολιάσει με τον δικό της τρόπο το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από το κύμα συγκίνησης που είχε δημιουργηθεί.
«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα – κι αυτόν και τη δουλειά του», έγραψε μεταξύ άλλων η Αφροδίτη Μάνου.
Στη συνέχεια της ανάρτησής της χαρακτήρισε το λαϊκό προσκύνημα στον Μαζωνάκη ως το «τελευταίο καρφί» στα όνειρα μιας γενιάς καλλιτεχνών που, όπως άφησε να εννοηθεί, είχε φανταστεί διαφορετικά την πορεία του ελληνικού τραγουδιού.
Η ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντιθέτως, προκάλεσε κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως εξαιτίας της χρονικής στιγμής κατά την οποία έγινε, αλλά και επειδή ήρθε σε έντονη αντίθεση με το κλίμα που είχε διαμορφωθεί μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.