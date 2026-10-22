Μετά την επιτυχημένη πορεία της Νοχαβελάνδης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Βουρδαμής συνεργάζεται με την Καλλιόπη Παναγιωτίδου και τον Χρήστο Κοντογεώργη και παρουσιάζουν τη νέα τους θεατρική δουλειά με τίτλο «Τσακουάλα», που θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Θησείον. Η παράσταση είναι βασισμένη στη συλλογή διηγημάτων του Χρήστου Οικονόμου «Κάτι θα γίνει, θα δεις» (Κρατικό Βραβείο Διηγήματος, 2011)

Απέναντι σε έναν κόσμο που διαλύεται, τέσσερις άνθρωποι επιστρατεύουν τον δικό τους μηχανισμό άμυνας. Μια ιστορία από τις γειτονιές των δυτικών προαστίων. Για ανθρώπους στο μεταίχμιο, χωρίς επιλογές, που σε πείσμα των συνθηκών επιμένουν να υπερασπίζονται τα τελευταία κομμάτια του κόσμου τους.

Τι είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους όταν οι βεβαιότητες καταρρέουν;

Η «Τσακουάλα» είναι ένας αγώνας επιβίωσης που, ανεξάρτητα από το κόστος ή την έκβασή του, επιβάλλεται να δοθεί.

Ταυτότητα παράστασης:

Ερμηνεύουν: Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Γιώργος Μηλιώνης, Χρήστος Κοντογεώργης, Γιώργος Βουρδαμής

Μουσικοί επί σκηνής: Οδυσσέας Μισόρης, Δημήτρης Μεντεσίδης

Διασκευή: Ειρήνη Φαναριώτη

Σκηνοθεσία: Γιώργος Βουρδαμής

Συνεργάτες σκηνοθέτες: Χρήστος Κοντογεώργης, Καλλιόπη Παναγιωτίδου

Μουσική σύνθεση: Οδυσσέας Μισόρης, Gary Salomon

Σκηνικά – Κοστούμια: Δάφνη Αηδόνη

Φωτισμοί: Ελένη Χούμου

Κίνηση – Χορογραφίες: Κατερίνα Φώτη

Φωτογραφίες – Βίντεο παράστασης: Μυρτώ Αποστολίδου

Trailer – Βιντεοσκόπηση παράστασης: Παναγιώτης Ανδριανός

Γραφιστικά: ArchLab10 [Αλεξάνδρα Παππά, Δημήτρης (Κουφίωνας) Χαλιάσος, Δημοσθένης Χούπας]

Σύμβουλος Δραματουργίας: Αιμιλία Καραντζούλη

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Βάσια Μπακετέα, Βίκυ Σερεμετάκη, Αναστασία Νεκταρία Καλτσίδη

Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Social Media: Λιάνα Κεραμιδά

Παραγωγή: Láz-Las AMKE | BETELGEUSE ΑΜΚΕ

*Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πληροφορίες

Από 26 Οκτωβρίου στο Θέατρο Θησείον

κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

Εισιτήρια:

18€ κανονικό

14€ φοιτητικό

12€ ομαδικό 8+

10€ ατέλεια, ανεργίας, πολυτέκνων

Early bird: 10€

Προπώληση:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/tsakouala-the-chuckwalla-lizard/