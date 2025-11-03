Μια μέρα σαν τη σημερινή, γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός, Τσαρλς Μπρόνσον, ο οποίος συνδέθηκε άρρηκτα με τον ρόλο του σκληρού στη μεγάλη οθόνη. Συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς των δεκαετιών 1960 – 1970 και υποδύθηκε ρόλους λακωνικών ηρώων της Άγριας Δύσης και δραματικούς ρόλους σε αστυνομικά και κοινωνικά έργα.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Ο Μπρόνσον γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1921, με το όνομα Τσαρλς Μπουτσίνσκι, το ενδέκατο από τα 15 παιδιά ενός ανθρακωρύχου λιθουανικής καταγωγής. H φτώχεια τους ήταν πέρα από κάθε περιγραφή. Τέτοια, που ο «σκληρός» Μπρόνσον στα έξι του χρόνια αναγκάστηκε να πάει στο σχολείο φορώντας ένα παλιό φόρεμα της μεγαλύτερης αδελφής του. Μεγαλώνοντας, άρχισε να δουλεύει κι αυτός στα ορυχεία, αλλά και να έχει μπλεξίματα, που τον οδήγησαν στη φυλακή, με την κατηγορία της επίθεσης και της ληστείας.

Όταν κατατάχθηκε στον στρατό, στον B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ορκίστηκε να μη γυρίσει πίσω. Αποφάσισε να γίνει ηθοποιός, όχι επειδή είχε την παραμικρή καλλιτεχνική ανησυχία, αλλά γιατί επιδίωκε να κερδίσει πολλά χρήματα. Έπειτα από μερικούς μικρούς θεατρικούς ρόλους, ακολούθησαν ισάξιοι κινηματογραφικοί. Το 1954, εποχή του Μακαρθισμού, άλλαξε το όνομά του ώστε να μην ακούγεται ρωσικό. Αποδείχθηκε καλή κίνηση, καθώς το έκανε ευκολότερο στη μνήμη των θεατών.

Οι πρώτες του ταινίες

Ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος ήταν το 1958, στον «Γκάνγκστερ με το μυστηριώδες αυτόματο» του Ρότζερ Κόρμαν, που γυρίστηκε σε οκτώ μόλις ημέρες. Περισσότερο γνωστό τον έκαναν οι ταινίες «Και οι επτά ήταν υπέροχοι», «H μεγάλη απόδραση», «H μάχη των Αρδεννών», «Πύργος στην άμμο», «Και οι 12 ήταν καθάρματα», αλλά κυρίως σε πολυπληθή καστ, όπου δεν ξεχώριζε ως βασικός πρωταγωνιστής.

Μια μεγάλη ευκαιρία τού έδωσε ο Αλέν Ντελόν, που τον εκτιμούσε και του πρόσφερε τον συμπρωταγωνιστικό ρόλο στο «Αντίο φίλε». Με αφετηρία αυτήν την ταινία ξεκίνησε μια μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη, κυρίως σε b-movies, που τον έκαναν όμως πλούσιο, καθώς πληρωνόταν ένα εκατομμύριο δολάρια τη φορά.

Η μεγάλη εισπρακτική επιτυχία

Η μεγαλύτερη και πιο αμφιλεγόμενη επιτυχία του ήταν ο «Εκδικητής της νύχτας» το 1974, που τον παρουσίαζε ως πατέρα και σύζυγο, που εκδικείται τον θάνατο της γυναίκας και τον βιασμό της κόρης του. H άποψη της ταινίας υπέρ της αυτοδικίας ενόχλησε πολλούς, αλλά η εισπρακτική επιτυχία οδήγησε σε τρία σίκουελ.

Προσωπική ζωή

Ο Μπρόνσον έκανε τρεις γάμους, με πιο γνωστό εκείνον με την ηθοποιό Τζιλ Άιρλαντ. Μαζί πρωταγωνίστησαν σε αρκετές ταινίες και ως κινηματογραφικό ζευγάρι. H Άιρλαντ πέθανε το 1990 από καρκίνο του στήθους, ενώ ο Μπρόνσον παντρεύτηκε ξανά έπειτα από λίγα χρόνια την τρίτη σύζυγό του.

Διακρίσεις

Το 1970 έπαιξε στη γαλλική ταινία Rider on the Rain, που του χάρισε τη Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη ξένη ταινία.

Πέθανε στις 30 Αυγούστου 2003, σε ηλικία 81 ετών, χτυπημένος από πνευμονία.

Πηγή: sansimera.gr

Επιμέλεια: Σ.Κ.