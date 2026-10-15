Με την υπογραφή του Γιώργου Β. Φειδά στο πρωτότυπο concept και το σενάριο, του Αλέξανδρου Ρέλλου στη σκηνοθεσία και της Φρόσως Ράλλη στην καλλιτεχνική διεύθυνση, η «TV Land» μάς μεταφέρει στα παρασκήνια μιας τηλεοπτικής παραγωγής και αποκαλύπτει όλα όσα συμβαίνουν όταν οι κάμερες σταματούν να γράφουν και τίποτα δεν πηγαίνει ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια εταιρεία παραγωγής που πρέπει πάση θυσία να βγάλει στον αέρα την «Απαγορευμένη Εδέμ». Έρωτες, παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, λάθη και απρόοπτα αναστατώνουν καθημερινά τη ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες, κάνοντας την πραγματικότητα να θυμίζει όλο και περισσότερο τη σαπουνόπερα που γυρίζουν.

Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 20:00, τα γυρίσματα συνεχίζονται μετ’ εμποδίων και η «TV Land» αποδεικνύει πως, όταν οι κάμερες γράφουν, όλα μπορούν να συμβούν! Μη χάσετε τα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς της ΕΡΤ1.

Πρωταγωνιστούν: Αμαλία Καβάλη, Φιλίππα Κουτούπα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δελικούρα, Βαγγέλης Σαλευρής, Νίκος Μήλιας, Ελπίδα Νικολάου, Φωτεινή Αθερίδου, Γιάννης Σοφολόγης Μπέζας, Κωνσταντίνος Φραντζής, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Στεφανία Γκουρνέλου, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Τσέλιος και οι Κώστας Αποστολάκης, Ιωάννης Παπαζήσης.

Συντελεστές:

Σενάριο – Πρωτότυπο concept: Γιώργος Β. Φειδάς

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρέλλος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Μοντάζ: Κωνσταντίνος Αδρακτάς

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

Παραγωγή ΕΡΤ

Ημερομηνία μετάδοσης: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ώρα 20:00

Επεισόδιο 3: «Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή»

Το TV LAND σας καλωσορίζει σε ένα εξωτερικό γύρισμα της «Απαγορευμένης Εδέμ». Η σκηνή είναι απλή. Πρέπει να γυρίσουν ένα τηλεφώνημα της Βικτώριας Πάτερλη (Νίνα Καρνέζη) στην Εύα Σάτσουλη (Τζένη Παπά), για να σταματήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της αυτοκρατορίας φρούτων «Εσπέρια», τον έλεγχο της οποίας προσπαθούν να πάρουν όλοι οι χαρακτήρες της «Απαγορευμένης Εδέμ». Όμως μηχανάκια, αμάξια κι ένα σκυλί που δε λέει να σταματήσει να γαβγίζει διακόπτουν συνεχώς το γύρισμα, οι βοηθοί παραγωγής, Σταμάτης και Γρηγόρης, κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο, το μακιγιάζ της Νίνας έχει αρχίσει να λιώνει και η χαμένη στο διάστημα ενδυματολόγος της σειράς, η Τζίνα, έχει στείλει λάθος φόρεμα στο γύρισμα και ζητάει τη βοήθεια της Βίκυς. Παράλληλα, ένας μυστικός έρωτας αποκαλύπτεται και μία από τις ηρωίδες της σαπουνόπερας θα μείνει έγκυος… χωρίς να το ξέρει. Θα καταφέρουν να γυρίσουν τη σκηνή και να πάνε σπίτια τους πριν η παραγωγή πληρώσει υπερωρία ή θα μείνουν παγιδευμένοι στο εξωτερικό γύρισμα για πάντα;

Ημερομηνία μετάδοσης: Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, ώρα 20:00

Επεισόδιο 4:«Δεν ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου»

Ο αυτοσχεδιασμός της Νίνας στο εξωτερικό γύρισμα έχει αναστατώσει ολόκληρη την εταιρεία, καθώς η αλλαγή που έκανε στο σενάριο αφήνει τον χαρακτήρα της Τζένης έγκυο. Ο Γιάννης είναι έξαλλος, ενώ η Μαριάνθη προσπαθεί να βρει τρόπο να σώσει το πλάνο που χάλασε η Μυρτώ. Η Αλίκη την προτρέπει να ξεπεράσει τον εγωισμό της και να ζητήσει τη βοήθεια του Κωνσταντίνου. Η Νίνα, πάντως, έχει τη δική της εξήγηση: δεν «άφησε» έγκυο την Τζένη για να της φορέσουν κοιλιά που θα κρύβει το κορμί της, αλλά επειδή η εγκυμοσύνη θα ανεβάσει τα νούμερα. Ο Στέλιος ζητά από την Αλίκη να κάνουν πρόβα μια σκηνή του από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», η Μυρτώ προσπαθεί να ψαρέψει τη Νάντια για τον Θέμη, ενώ ο Δημήτρης παραπονιέται για άνιση μεταχείριση των αντρών της σειράς, εξαιτίας ενός προϊόντος μακιγιάζ που η παραγωγή αρνείται να του φέρει.