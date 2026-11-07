Με την υπογραφή του Γιώργου Β. Φειδά στο πρωτότυπο concept και το σενάριο, του Αλέξανδρου Ρέλλου στη σκηνοθεσία και της Φρόσως Ράλλη στην καλλιτεχνική διεύθυνση, το «TV Land» μάς μεταφέρει στα παρασκήνια μιας τηλεοπτικής παραγωγής και αποκαλύπτει όλα όσα συμβαίνουν όταν οι κάμερες σταματούν να γράφουν και τίποτα δεν πηγαίνει ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εταιρεία παραγωγής R.E.M. που πρέπει πάση θυσία να βγάλει στον αέρα την καθημερινή σειρά «Απαγορευμένη Εδέμ». Έρωτες, παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, λάθη και απρόοπτα αναστατώνουν καθημερινά τη ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες, κάνοντας την πραγματικότητα να θυμίζει όλο και περισσότερο τη σαπουνόπερα που γυρίζουν.

Το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 20:00, μυστικές σχέσεις κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν, ενώ οι εργαζόμενοι της R.E.M. ξεσηκώνονται αντιδρώντας στις αλλαγές που ανακοινώνει η Μαριάνθη. Μη χάσετε τα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς της ΕΡΤ1.

Πρωταγωνιστούν: Αμαλία Καβάλη, Φιλίππα Κουτούπα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δελικούρα, Βαγγέλης Σαλευρής, Νίκος Μήλιας, Ελπίδα Νικολάου, Φωτεινή Αθερίδου, Γιάννης Σοφολόγης Μπέζας, Κωνσταντίνος Φραντζής, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Στεφανία Γκουρνέλου, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Τσέλιος και οι Κώστας Αποστολάκης, Ιωάννης Παπαζήσης.

Σενάριο – Πρωτότυπο concept: Γιώργος Β. Φειδάς

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρέλλος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Μοντάζ: Κωνσταντίνος Αδρακτάς

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

Παραγωγή ΕΡΤ

Ημερομηνία μετάδοσης: Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ώρα 20:00

Επεισόδιο 9: «One on one»

Είναι Κυριακή στο TV Land και, παρότι την έβδομη ημέρα ακόμα κι ο Θεός ξεκουράστηκε, κανείς δεν μπορεί να πει το ίδιο για τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Η Μαριάνθη συναντιέται επειγόντως με τη Βίκυ για την απόφασή της ανάμεσα στην Αλίκη και την Ελένη Φαβιέρου, η Τζίνα ντύνει τη Μυρτώ για μια πρεμιέρα, αλλά γίνεται έξαλλη όταν μαθαίνει ότι θα πάει με τον Στέλιο, ενώ ο Γιάννης κι η Αλίκη συναντιούνται σε ένα πάρκο και συζητούν για το τι σημαίνει να είσαι συγγραφέας. Την ίδια ώρα, η μυστική σχέση Τζένης-Κωνσταντίνου κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, όταν τους πετυχαίνουν σε ραντεβού ο Θέμης, η Νάντια και ο Τεό. Τέλος, η Αλίκη μάς συστήνει τους χαρακτήρες του TV Land μέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις που τράβηξε, ενώ μάθουμε ποιος είναι ο μυστικός εραστής που τόσο επιμελώς κρύβει απ’ όλους η Μυρτώ.

Ημερομηνία μετάδοσης: Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, ώρα 20:00

Επεισόδιο 10: «Kάτι έγινε ξαφνικά»

Στο γύρισμα γίνεται επανάσταση για την Αλίκη, με διαμαρτυρίες που καταλήγουν στο γραφείο της Μαριάνθης και απειλές για απεργία, ενώ εκείνη καλεί το συνεργείο με σκοπό να τους ανακοινώσει τη μείωση των επεισοδίων. Η Μυρτώ και η Τζένη βρίσκονται να ζουν παράλληλες ιστορίες με τους ρόλους που υποδύονται στη σειρά, μια σύμπτωση που θα οδηγήσει στην καλύτερη σκηνή της Τζένης μέχρι τώρα, αλλά και σε μία από τις καλύτερες σκηνές της σειράς. Όταν η Μαριάνθη προτείνει στον Άλκη να βρουν μια μέση λύση για την Αλίκη, η αντιπρότασή του είναι να διώξουν τον Στέλιο από τη σειρά. Η Μυρτώ προειδοποιεί τον Θέμη ότι κινδυνεύει αν μαθευτεί η σχέση τους, ενώ ο Δημήτρης γίνεται έξαλλος όταν μαθαίνει ότι ο χαρακτήρας του στη σειρά άφησε έγκυο την Τζένη. Η Βίκυ ζητάει τα ρέστα από τη Νίνα για την Ελένη Φαβιέρου και αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάποιο μυστικό συνδέει τη Νίνα με την Αλίκη.