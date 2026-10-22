Με την υπογραφή του Γιώργου Β. Φειδά στο πρωτότυπο concept και το σενάριο, του Αλέξανδρου Ρέλλου στη σκηνοθεσία και της Φρόσως Ράλλη στην καλλιτεχνική διεύθυνση, η «TV Land» μάς μεταφέρει στα παρασκήνια μιας τηλεοπτικής παραγωγής και αποκαλύπτει όλα όσα συμβαίνουν όταν οι κάμερες σταματούν να γράφουν και τίποτα δεν πηγαίνει ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια εταιρεία παραγωγής που πρέπει πάση θυσία να βγάλει στον αέρα την «Απαγορευμένη Εδέμ». Έρωτες, παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, λάθη και απρόοπτα αναστατώνουν καθημερινά τη ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες, κάνοντας την πραγματικότητα να θυμίζει όλο και περισσότερο τη σαπουνόπερα που γυρίζουν.

Το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 20:00, τα γυρίσματα της «Απαγορευμένης Εδέμ» δοκιμάζουν ξανά τις αντοχές όλων, και κυρίως του σεναριογράφου Γιάννη, ενώ ένα γνώριμο πρόσωπο της σαπουνόπερας ετοιμάζεται να μπει ξανά στο καστ. Μη χάσετε τα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς της ΕΡΤ1.

Πρωταγωνιστούν: Αμαλία Καβάλη, Φιλίππα Κουτούπα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δελικούρα, Βαγγέλης Σαλευρής, Νίκος Μήλιας, Ελπίδα Νικολάου, Φωτεινή Αθερίδου, Γιάννης Σοφολόγης Μπέζας, Κωνσταντίνος Φραντζής, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Στεφανία Γκουρνέλου, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Τσέλιος και οι Κώστας Αποστολάκης, Ιωάννης Παπαζήσης.

Σενάριο – Πρωτότυπο concept: Γιώργος Β. Φειδάς

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρέλλος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Μοντάζ: Κωνσταντίνος Αδρακτάς

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

Παραγωγή ΕΡΤ

Ημερομηνία μετάδοσης: Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ώρα 20:00

Επεισόδιο 5: «Πίσω απ’ την κουρτίνα»

Όταν η Νίνα και η Τζένη παρασύρονται λίγο περισσότερο σε έναν αυτοσχεδιασμό που κάνουν για να προσθέσουν χρόνο σε ένα επεισόδιο που βγαίνει μικρό, ο Γιάννης απασφαλίζει, διακόπτει το γύρισμα και εξαφανίζεται με το μόνιτορ του Διευθυντή Φωτογραφίας. Η Τζένη κάνει συνεχώς σαρδάμ προκαλώντας την οργή της Νίνας και την απελπισία του συνεργείου. Ταυτόχρονα, η Μαριάνθη φεύγει για ραντεβού στο κανάλι και αναθέτει στην Αλίκη τη διοίκηση της R.E.M. μέχρι να γυρίσει. Βασική εντολή της: να βρεθεί ο αγνοούμενος σεναριογράφος με το μόνιτορ και να ξαναρχίσει το γύρισμα με κάθε τρόπο. Οι ήρωες της σειράς αναγκάζονται να ρίξουν μια ματιά βαθιά μέσα τους, σε όσα κρύβονται πίσω από την κουρτίνα, σε ένα επεισόδιο όπου τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας αρχίζουν λίγο να μπλέκονται, καθώς ένα Αγόρι κι ένα Κορίτσι βρίσκονται στον Απαγορευμένο Κήπο για ένα κρυφό φιλί στη διάρκεια του γυρίσματος.

Ημερομηνία μετάδοσης: Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, ώρα 20:00

Επεισόδιο 6: «Συντονισμένες ενέργειες»

Σε ένα παρασκήνιο γεμάτο πάθη, ίντριγκες και μυστικά του χώρου της τηλεόρασης, η Αλίκη βρίσκεται να κρατάει –με αβέβαια αλλά ικανά χέρια– το τιμόνι της R.E.M. και είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να ξεκινήσει ξανά το γύρισμα. Η Μαριάνθη λαμβάνει δυσάρεστα νέα από το κανάλι, ενώ πίσω στην εταιρεία φτάνει για ραντεβού ο Θοδωρής Αθερίδης. Η Αλίκη με τη Βίκυ παίρνουν την εντολή να προσπαθήσουν εκείνες να τον κλείσουν στο καστ, ώστε να αναλάβει ξανά τον ρόλο του Ίκαρου Πάτερλη, του πιλότου αδελφού του Γιάννου, που επιστρέφει από τον θάνατο για να διεκδικήσει τη Βικτώρια. Για να τον πείσουν, η Αλίκη και η Βίκυ του προτείνουν να συμμετέχει σε μία ταινία της R.E.M., όμως ο Θοδωρής θέλει άλλον ρόλο από αυτόν που του δίνουν. Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης γίνεται έξαλλος όταν μαθαίνει ότι ο Αθερίδης μπορεί να έρθει ως guest στην «Απαγορευμένη Εδέμ» και να φιλήσει την τηλεοπτική του σύζυγο, Βικτώρια Πάτερλη – δηλαδή τη Νίνα.

Καλεσμένος επεισοδίου: Θοδωρής Αθερίδης