Με την υπογραφή του Γιώργου Β. Φειδά στο πρωτότυπο concept και το σενάριο, του Αλέξανδρου Ρέλλου στη σκηνοθεσία και της Φρόσως Ράλλη στην καλλιτεχνική διεύθυνση, το «TV Land» μάς μεταφέρει στα παρασκήνια μιας τηλεοπτικής παραγωγής και αποκαλύπτει όλα όσα συμβαίνουν όταν οι κάμερες σταματούν να γράφουν και τίποτα δεν πηγαίνει ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια εταιρεία παραγωγής που πρέπει πάση θυσία να βγάλει στον αέρα την «Απαγορευμένη Εδέμ». Έρωτες, παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, λάθη και απρόοπτα αναστατώνουν καθημερινά τη ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες, κάνοντας την πραγματικότητα να θυμίζει όλο και περισσότερο τη σαπουνόπερα που γυρίζουν.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 20:00, ο Θοδωρής Αθερίδης επιμένει να διεκδικεί τον ρόλο που θέλει, ενώ στα παρασκήνια της «Απαγορευμένης Εδέμ» μυστηριώδεις θόρυβοι και ένα πιθανώς στοιχειωμένο πορτρέτο τρομοκρατούν τους πάντες. Μη χάσετε τα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς της ΕΡΤ1.

Πρωταγωνιστούν: Αμαλία Καβάλη, Φιλίππα Κουτούπα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δελικούρα, Βαγγέλης Σαλευρής, Νίκος Μήλιας, Ελπίδα Νικολάου, Φωτεινή Αθερίδου, Γιάννης Σοφολόγης Μπέζας, Κωνσταντίνος Φραντζής, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Στεφανία Γκουρνέλου, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Τσέλιος και οι Κώστας Αποστολάκης, Ιωάννης Παπαζήσης.

Σενάριο – Πρωτότυπο concept: Γιώργος Β. Φειδάς

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρέλλος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Μοντάζ: Κωνσταντίνος Αδρακτάς

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

Παραγωγή ΕΡΤ

Ημερομηνία μετάδοσης: Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ώρα 20:00

Επεισόδιο 7: «Πράγματα που πήρες χωρίς να ρωτήσεις»

Η Νίνα ανεβαίνει έξαλλη για να απαιτήσει από τη Μαριάνθη να μην παίξει το πλάνο του φιλιού με τον Αθερίδη, όμως παγιδεύεται όταν το πανάκριβο φόρεμά της κολλάει σ’ ένα σίδερο στη ράμπα. Η Τζίνα προσπαθεί να κρυφτεί από τον Θοδωρή Αθερίδη, την ώρα που η Μαριάνθη του εξηγεί ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας αρνείται να του δώσει τον ρόλο του γκέι. Κανείς, όμως, δεν έχει υπολογίσει πόσο αποφασισμένος είναι ο Αθερίδης να πάρει τον ρόλο που θέλει στην ταινία. Η Τζένη προσπαθεί να ανακαλύψει αν είναι αληθινή η ιστορία του Κωνσταντίνου, ότι εκείνος και η Νίνα χτύπησαν με το αμάξι της την Ελένη Φαβιέρου. Η Βίκυ αποκαλύπτει στον Θέμη και τον Γιάννη ότι ένας πιλότος πολιορκεί τη Μαριάνθη, αλλά τρώει πόρτα. Η Νίνα προτείνει στον Δημήτρη να γίνουν ομάδα, ενώ ένας από τους χαρακτήρες της σειράς αποδεικνύεται ότι είναι κλεπτομανής και το έκρυβε.

Καλεσμένος επεισοδίου: Θοδωρής Αθερίδης

Ημερομηνία μετάδοσης: Κυριακή 01 Νοεμβρίου 2026, ώρα 20:00

Επεισόδιο 8: «Final girl»

Σάββατο στην R.E.M. Productions και η Μαριάνθη έχει ραντεβού με την Αλίκη και την Ελένη Φαβιέρου για να τους ανακοινώσει ποια από τις δύο θα προσληφθεί, ενώ ο Άλκης και η Ελένη έχουν μυστικό ραντεβού με τον Κωνσταντίνο για το reality που θα εκτυλίσσεται στα παρασκήνια της «Απαγορευμένης Εδέμ». Την ίδια ώρα, η Τζένη έχει έρθει κρυφά στην εταιρεία για να διαπιστώσει αν ο Κωνσταντίνος έχει γκόμενα. Η Νίνα ξεναγεί την Αλίκη στον κόσμο της, ο Θέμης και η Μυρτώ βγαίνουν το πρώτο τους ραντεβού, ενώ μια απρόσμενη αποκάλυψη από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει ποιος συνωμοτούσε για να μην πάρει η Αλίκη τη δουλειά στην R.E.M. Όμως, ανεξήγητοι θόρυβοι και ένα παλιό πορτρέτο, που έπαιξε στο θρίλερ της R.E.M. «Ματωμένο Μουράγιο» και ίσως είναι στοιχειωμένο, μετατρέπουν την καθημερινότητα σε θρίλερ, με τον φόβο –και την παράνοια– να εξαπλώνονται γρηγορότερα απ’ ό,τι μπορείς να πεις «ζόμπι».