Βιβλία, επιστολές και σημειώματα που τεκμηριώνουν την «απίθανη» φιλία μεταξύ του συγγραφέα Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και κωφής θαυμάστριάς του βγαίνουν στο σφυρί.

Η Αϊλίν Έλγκαρ, η οποία πέθανε το 1980, ζούσε πολύ κοντά στο ξενοδοχείο Miramar στο Μπόρνμουθ του Ντόρσετ, όπου ο Τόλκιν και η σύζυγός του έκαναν διακοπές κάθε χρόνο.

Όταν η κωφή θαυμάστρια Αϊλίν Έλγκαρ έστειλε στον συγγραφέα με σημειώσεις για διορθώσεις στο έργο του «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» ξεκίνησε μια αξιοσημείωτη φιλία βασισμένη στο κοινό ενδιαφέρον για τη γλώσσα, όπως αποκαλύπτεται σε μια σειρά επιστολών που πωλούνται στη δημοπρασία του οίκου Sotheby’ s στο Λονδίνο.

Ο Τόλκιν άρχισε να δέχεται αμέτρητες επιστολές από θαυμαστές -συμπεριλαμβανομένης της πρώην πριγκίπισσας του στέμματος της Δανίας και της συγγραφέως Άιρις Μέρντοχ- σχεδόν αμέσως μόλις εκδόθηκε το πρώτο μέρος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών το 1954. Αλλά η Έλγκαρ ξεχώριζε. Η αρχική της επιστολή, και η πρότασή της για βελτίωση, χάθηκαν, αλλά οι δυο τους συνέχισαν να αλληλογραφούν όχι μόνο για το έργο του Τόλκιν αλλά και για την προσωπική τους ζωή, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών του συγγραφέα και της θλίψης του μετά τον θάνατο του στενού του φίλου Κ.Σ. Λιούις το 1963.

Ο Γουίλ Πάσι, ειδικός στο τμήμα βιβλίων και χειρογράφων του οίκου Sotheby’s, ότι είναι μια «συγκινητική» επιστολή η οποία αποτελεί «απόδειξη της δύναμης» της φιλίας του συγγραφέα και της Έλγκαρ.

Σε επιστολή του 1963 προς τον εγγονό του, ο Τόλκιν περιέγραψε την Έλγκαρ ως «εξαιρετικά έξυπνη και μορφωμένη», αν και δυστυχώς «κωφή». Η ακοή της Έλγκαρ είχε υποστεί μόνιμη βλάβη από λοίμωξη στο αυτί από την οποία είχε προσβληθεί ως παιδί.

Η Έλεν Ντάτφιλντ, εγγονή της Έλγκαρ, είπε: «Επειδή δεν μπορούσε να ακούσει, και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έγραφαν [και δεν μπορούσε] να διαβάσει τα χείλη, ανέπτυξε αυτή την πολύ πλούσια φανταστική ζωή».

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στην έδρα του Sotheby’s στο Λονδίνο και διαδικτυακά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ