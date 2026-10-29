Παρότι ο Τζακ Νίκολσον δεν έχει ανακοινώσει ποτέ επίσημα την αποχώρησή του από την υποκριτική και το Χόλιγουντ, η απουσία του από τη μεγάλη οθόνη εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και η απροθυμία του να επιστρέψει στα κινηματογραφικά πλατό δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για διαφορετικές εκτιμήσεις.

Ο 89χρονος ηθοποιός, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, με περισσότερες από 70 εμφανίσεις σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές και 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ, έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περνώντας πλέον το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την καθημερινότητά του αποκάλυψε πρόσφατα ο στενός του φίλος και πρώην συνεργάτης, Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι, παρά την καλή κατάσταση της υγείας του, ο Νίκολσον δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Ο Μάικλ Ντάγκλας για την απομάκρυνση του Νίκολσον από το Χόλιγουντ

Ο 82χρονος Μάικλ Ντάγκλας, παρότι δεν έχει συμπρωταγωνιστήσει ποτέ με τον Νίκολσον μπροστά από την κάμερα, συνδέεται μαζί του μέσα από μία από τις σημαντικότερες ταινίες της κινηματογραφικής ιστορίας. Ως παραγωγός της κλασικής ταινίας του 1975 «Στη Φωλιά του Κούκου» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάθεση του εμβληματικού ρόλου του Ραντλ ΜακΜέρφι στον Νίκολσον.

Η ταινία χάρισε και στους δύο το πρώτο τους Όσκαρ: ο Νίκολσον απέσπασε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ενώ ο Ντάγκλας τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στο Swansea Building Society Arena, στο πλαίσιο της προώθησης της αυτοβιογραφίας του με τίτλο One Helluva Ride, ο Ντάγκλας μίλησε για τη σχέση του με τον Νίκολσον και την πιθανότητα να τον δει ξανά στη μεγάλη οθόνη.

«Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα παίξει μαζί με τον Τζακ», ανέφερε, σύμφωνα με τη Daily Mail, εξηγώντας ότι ο φίλος του έχει αποσυρθεί πλήρως από την υποκριτική. «Δεν εργάζεται πια. Είναι καλά, αλλά έχει αποσυρθεί πλήρως. Το γνωρίζω από πρώτο χέρι».

Ο πρωταγωνιστής του Wall Street συμπλήρωσε ότι εξακολουθεί να τον βλέπει και πως η υγεία του είναι καλή. «Τον βλέπω ακόμα, είναι μια χαρά. Κάθεται εκεί ψηλά, στο σπίτι του, και τριγυρνάει με τις παντόφλες του. Έτσι είναι η ζωή. Το αξίζει με το παραπάνω και τον καταλαβαίνω. Είναι μερικά χρόνια μεγαλύτερός μου, αλλά τον καταλαβαίνω απόλυτα».

Οι δηλώσεις του έρχονται να περιορίσουν τις προσδοκίες όσων εξακολουθούν να ελπίζουν σε μια επιστροφή του σπουδαίου ηθοποιού, ιδιαίτερα μετά τις ελπίδες που είχε καλλιεργήσει την προηγούμενη χρονιά ο σκηνοθέτης Τζέιμς Λ. Μπρουκς. Ο Μπρουκς είχε συνεργαστεί με τον Νίκολσον στην τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση, τη ρομαντική κωμωδία How Do You Know, η οποία κυκλοφόρησε το 2010.

Οι προσπάθειες επιστροφής που δεν πραγματοποιήθηκαν

Παρά τη μακρόχρονη απουσία του, ο Νίκολσον δεν είχε επιβεβαιώσει στο παρελθόν ότι εγκαταλείπει οριστικά την υποκριτική. Σε συνέντευξή του στη Sun, είχε εξηγήσει ότι τον ενδιέφεραν κυρίως οι ταινίες που συγκινούν και εστιάζουν στα ανθρώπινα συναισθήματα. Παράλληλα, είχε εκφράσει τον προβληματισμό του για το αν οι νεότεροι θεατές εξακολουθούν να αναζητούν τέτοιου είδους ιστορίες ή αν προτιμούν περισσότερο τις εκρήξεις, τη δράση και το θέαμα.

Την ίδια περίοδο, σε δήλωσή του στο NBC News, είχε διαψεύσει ότι είχε εγκαταλείψει την υποκριτική, αναφέροντας ότι εξακολουθούσε να διαβάζει σενάρια.

Το 2017, η πιθανότητα επιστροφής του φάνηκε να γίνεται πραγματικότητα, όταν συνδέθηκε με το αμερικανικό ριμέικ της γερμανικής ταινίας Toni Erdmann, στο πλευρό της Κρίστεν Γουίγκ. Ωστόσο, αποχώρησε τελικά από το πρότζεκτ, το οποίο δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Δύο χρόνια αργότερα, ο σκηνοθέτης Μάικ Φλάναγκαν αποκάλυψε ότι είχε προτείνει στον Νίκολσον μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία Doctor Sleep, τη συνέχεια της εμβληματικής «Λάμψης». Ο ηθοποιός αρνήθηκε την πρόταση, ενισχύοντας την εντύπωση ότι δεν επιθυμούσε να επιστρέψει στον κινηματογράφο, παρά το έντονο ενδιαφέρον που εξακολουθούσε να προκαλεί το όνομά του.

Ο Ντάνι Ντε Βίτο θυμάται τον Τζακ Νίκολσον

Καθησυχαστικός για την κατάσταση της υγείας του Νίκολσον εμφανίστηκε και ο Ντάνι Ντε Βίτο, ο οποίος είχε συμπρωταγωνιστήσει μαζί του στη «Φωλιά του Κούκου». Μιλώντας στο περιοδικό People, με αφορμή μια πρόσφατη συνάντησή τους, επιβεβαίωσε ότι ο παλιός του συνεργάτης είναι πολύ καλά.

Ο Ντε Βίτο αναφέρθηκε επίσης στην πρώτη τους γνωριμία στα γυρίσματα της ταινίας του 1975, θυμούμενος το δέος που ένιωθαν οι υπόλοιποι ηθοποιοί απέναντι στον ήδη καταξιωμένο πρωταγωνιστή. Όπως περιέγραψε, ο Νίκολσον φρόντισε από την πρώτη στιγμή να εξαλείψει κάθε αίσθηση απόστασης μεταξύ τους, κάνοντάς τους να αισθανθούν άνετα χάρη στην αμεσότητα, τη ζεστασιά και την εγκαρδιότητά του.

Σήμερα, σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά τη συνεργασία τους, οι αναμνήσεις αυτές σκιαγραφούν μια διαφορετική πλευρά του ηθοποιού, πέρα από τους εμβληματικούς ρόλους και τη μακρά καριέρα του.

Παρότι οι δημόσιες εμφανίσεις του είναι πλέον σπάνιες και η επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη μοιάζει εξαιρετικά απίθανη, οι μαρτυρίες των στενών φίλων και συνεργατών του επιβεβαιώνουν ότι παραμένει καλά στην υγεία του. Χωρίς να έχει ανακοινώσει επίσημα το τέλος της καριέρας του, ο Τζακ Νίκολσον φαίνεται να έχει επιλέξει μια ήσυχη ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, έχοντας αφήσει πίσω του μια κινηματογραφική παρακαταθήκη που εξακολουθεί να τον καθιστά μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του Χόλιγουντ.