Για περισσότερα από δύο χρόνια, το όνομα του Τζάρεντ Λέτο έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων γύρω από καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά. Τώρα, ένα νέο ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως μαρτυρίες γυναικών που υποστηρίζουν ότι βίωσαν σοβαρά περιστατικά σεξουαλικής φύσης όταν ήταν ακόμη ανήλικες ή νεαρές ενήλικες.

Συνολικά δέκα γυναίκες μίλησαν στην παραγωγή με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret», ενώ οι εννέα από αυτές εμφανίζονται για πρώτη φορά δημόσια με τις καταγγελίες τους. Οι ίδιες υποστηρίζουν ότι γνώρισαν τον ηθοποιό και μουσικό την περίοδο 2002-2016, όταν εκείνος βρισκόταν μεταξύ 30 και 40 ετών. Ο Τζάρεντ Λέτο είναι σήμερα 54 ετών.

Σύμφωνα με το BBC, τέσσερις γυναίκες περιγράφουν περιστατικά που, όπως ισχυρίζονται, αφορούν αξιόποινες πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα. Μία από αυτές αναφέρει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε μπάνιο μοτέλ όταν ήταν 17 ετών. Μια δεύτερη υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός την απείλησε με σεξουαλική επίθεση σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όταν εκείνη ήταν 19 ετών και βρέθηκε μόνη μαζί του.

Μια τρίτη γυναίκα καταγγέλλει ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Λέτο στην Καλιφόρνια όταν ήταν 17 ετών. Όπως αναφέρει, είχε συζητήσει μαζί του το γεγονός ότι στην πολιτεία η ηλικία συναίνεσης είναι τα 18 χρόνια, όμως εκείνος, σύμφωνα με την ίδια, δεν έδωσε σημασία. Με βάση τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας, μια τέτοια περίπτωση μπορεί να εξεταστεί ως «statutory rape» (νόμιμος βιασμός ανηλίκου).

Η τέταρτη γυναίκα περιγράφει μια διαδικασία σταδιακής προσέγγισης και χειραγώγησης (grooming), υποστηρίζοντας ότι ο Λέτο χρησιμοποίησε τη φήμη και την επιρροή του. Όπως λέει, όταν ήταν 16 ετών δεχόταν επανειλημμένα τηλεφωνήματα με σεξουαλικό περιεχόμενο και σε κάποια στιγμή της πρότεινε να έχουν σεξουαλική σχέση.

Η ίδια υποστηρίζει επίσης ότι αργότερα έλαβε συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA), με σκοπό να μην μιλήσει δημόσια για όσα αφορούσαν την επαφή της με τον ηθοποιό. Το BBC αναφέρει ότι έχει δει το συγκεκριμένο έγγραφο, όμως η γυναίκα αρνήθηκε να το υπογράψει.

Μαρτυρίες για τηλεφωνήματα και συμπεριφορές προς ανήλικες

Πέρα από τις τέσσερις κύριες καταγγελίες, άλλες γυναίκες ανέφεραν ότι δέχθηκαν περίεργες ή έντονα σεξουαλικές τηλεφωνικές επικοινωνίες από τον Λέτο όταν ήταν μικρότερες.

Μία από αυτές, που εμφανίζεται με το ψευδώνυμο «Τέιλορ», περιγράφει μια συνάντηση με τον ηθοποιό σε μουσικό φεστιβάλ το 2005, όταν ήταν μόλις 14 ετών. Όπως λέει, ο Λέτο υπέγραψε πάνω στο σημείο του στήθους της στο μπλουζάκι της και έκανε σχόλιο για την εμφάνισή της. Υποστηρίζει ακόμη ότι ζήτησε από μέλος της ασφάλειάς του να τη μεταφέρει στα παρασκήνια χωρίς να τη ρωτήσει αν το επιθυμούσε.

Η μητέρα της, σύμφωνα με την καταγγελία, αντέδρασε και μίλησε στον Λέτο, όμως εκείνος φέρεται να επανέλαβε το σχόλιο. Η ίδια η γυναίκα δηλώνει ότι η εμπειρία αυτή επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε αργότερα τις συναυλίες και τη μουσική σκηνή.

Η υπόθεση της Ίζαμπελ και η καταγγελία για το μοτέλ

Μία από τις γυναίκες, η οποία εμφανίζεται με το ψευδώνυμο «Ίζαμπελ», αναφέρει ότι το 2002, σε ηλικία 17 ετών, συνάντησε τον Λέτο σε ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας.

Όπως περιγράφει, πίστευε ότι επρόκειτο απλώς για μια σύντομη συνάντηση πριν μετακινηθούν σε άλλο σημείο. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, βρέθηκε σε ένα μικρό και παραμελημένο μοτέλ.

Η Ίζαμπελ υποστηρίζει ότι ο Λέτο την κάλεσε στο μπάνιο ενώ έκανε ντους και ότι στη συνέχεια προχώρησε σε πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Αναφέρει πως αιφνιδιάστηκε, του είπε ότι ήθελε να φύγει και τελικά αποχώρησε από το δωμάτιο.

Η ίδια λέει ότι χρειάστηκε πολλά χρόνια για να σταματήσει να θεωρεί τον εαυτό της υπεύθυνο για όσα συνέβησαν.

Η καταγγελία της Άλεξ για το ξενοδοχείο στο Λονδίνο

Η «Άλεξ», πρώην μοντέλο, υποστηρίζει ότι γνώρισε τον Λέτο το 2013, μετά από συναυλία των Thirty Seconds to Mars στο O2 του Λονδίνου.

Όπως αναφέρει, προσκλήθηκε σε πάρτι και αργότερα οδηγήθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου, όπως λέει, περίμενε να βρίσκονται και άλλα άτομα. Όταν διαπίστωσε ότι ήταν μόνη μαζί του, ένιωσε άβολα και φοβήθηκε.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι, όταν του είπε πως ήταν 17 ετών — ενώ στην πραγματικότητα ήταν 19 — εκείνος απάντησε πως «η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός» και ότι βρίσκονταν στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Άλεξ, όταν σκέφτηκε να κοιμηθεί στο δωμάτιο επειδή δεν είχε μπαταρία στο κινητό της και δυσκολευόταν να επιστρέψει σπίτι, ο Λέτο έκανε μια απειλητική σεξουαλικού χαρακτήρα δήλωση. Η ίδια αναφέρει ότι τότε κατάλαβε πως δεν ένιωθε ασφαλής και έφυγε.

Η καταγγελία της Κλάρα για σχέση όταν ήταν 17 ετών

Η γυναίκα που εμφανίζεται ως «Κλάρα» λέει ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Λέτο όταν εκείνη ήταν 17 ετών και εκείνος 34.

Υποστηρίζει ότι τον γνώρισε μέσω συνεργάτη του συγκροτήματος και ότι η επαφή τους ξεκίνησε στα παρασκήνια συναυλίας των Thirty Seconds to Mars.

Η Κλάρα αναφέρει ότι ο Λέτο της έκανε σχόλια που την έφερναν σε θέση να αισθάνεται ως «μικρό κορίτσι» και ότι τότε δεν είχε την ωριμότητα να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Όπως λέει, είχε συζητήσει μαζί του το ζήτημα της ηλικίας συναίνεσης στην Καλιφόρνια, όμως εκείνος φέρεται να μην έδωσε σημασία.

Οι καταγγελίες για το συγκρότημα και τα παρασκήνια

Δύο πρώην συνεργάτες των Thirty Seconds to Mars μίλησαν επίσης στο BBC, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε άβολη ατμόσφαιρα σχετικά με τον τρόπο που ο Λέτο συναναστρεφόταν νεαρές θαυμάστριες.

Ένας από αυτούς ανέφερε ότι υπήρχαν οδηγίες να προσκαλούνται γυναίκες στα παρασκήνια μέσω τοπικών πρακτορείων μοντέλων και ότι δημιουργούνταν ειδικοί χώροι για αυτές στις συναυλίες.

Άλλος πρώην συνεργάτης ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν περιόδους κατά τις οποίες νεαρές γυναίκες επισκέπτονταν συχνά το σπίτι όπου εργαζόταν το συγκρότημα.

Η θέση του Τζάρεντ Λέτο

Το BBC αναφέρει ότι προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τον Τζάρεντ Λέτο για απάντηση στις καταγγελίες, όμως δεν έλαβε απάντηση.

Ο ηθοποιός έχει αρνηθεί στο παρελθόν παρόμοιους ισχυρισμούς. Το όνομά του είχε απασχολήσει ξανά τη δημοσιότητα μετά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσίευμα του αμερικανικού μέσου Air Mail, όπου γυναίκες διατύπωσαν καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο ίδιος έχει απορρίψει όλες τις κατηγορίες.

Ο Τζάρεντ Λέτο έγινε γνωστός μέσα από τον κινηματογράφο και τη μουσική. Το 2014 κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Dallas Buyers Club», ενώ έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως «Fight Club», «Blade Runner 2049» και «Suicide Squad».

Παράλληλα, είναι ο τραγουδιστής των Thirty Seconds to Mars, του συγκροτήματος που ίδρυσε το 1998 και έχει πραγματοποιήσει μεγάλες παγκόσμιες περιοδείες.

Οι νέες μαρτυρίες του BBC επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα για τη συμπεριφορά του καλλιτέχνη απέναντι σε νεαρές γυναίκες, καθώς, σύμφωνα με το δίκτυο, έχουν καταγραφεί εδώ και χρόνια πολλές διαδικτυακές αναφορές που αφορούν παρόμοιους ισχυρισμούς.