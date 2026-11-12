Τα παιδιά του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ, Τζέικ και Ρόμι, πραγματοποίησαν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση για να αποτίσουν φόρο τιμής στους γονείς τους, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον τραγικό θάνατό τους.

Ο Τζέικ Ράινερ και η αδελφή του, Ρόμι, ανέβηκαν στη σκηνή του 8ου ετήσιου γκαλά Cape & Gown του Children’s Institute στο Μπέβερλι Χιλς και απένειμαν στη στενή φίλη της οικογένειας Τζέιμι Λι Κέρτις, το πρώτο Βραβείο «Champion for Change» (Πρωταθλητής της Αλλαγής), το οποίο θεσπίστηκε στη μνήμη των γονιών τους.

«Πριν από έντεκα μήνες μετά βίας στεκόμασταν στα πόδια μας, πόσο μάλλον να μιλήσουμε σε ένα τέτοιο κοινό. Είμαστε εδώ για τη μαμά και τον μπαμπά μας, προσπαθώντας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για χάρη τους όπως ήταν εκείνοι κάθε μέρα που μας μεγάλωναν», είπε ο Τζέικ Ράινερ, σύμφωνα με το TODAY.

Συμπλήρωσε, πως αυτό που τον κρατά όρθιο είναι δύο βασικές αρχές που του δίδαξαν οι γονείς του: να αξιοποιεί τη θέση του για να βοηθά τους ανθρώπους και να κάνει τον κόσμο καλύτερο. «Η απουσία τους ακούγεται δυνατά απόψε, όπως και κάθε βράδυ για εμάς», παραδέχτηκε.

Από την πλευρά της, η Ρόμι περιέγραψε την Κέρτις ως έναν άνθρωπο που «πιστεύει στην καλή πλευρά του κόσμου» και «κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να διορθώσει μια κατάσταση», σύμφωνα με το περιοδικό People.

«Θα μετακινήσει γη και ουρανό, όχι απλώς επειδή μπορεί, αλλά επειδή νιώθει ότι αυτό είναι το σωστό. Η αγάπη και η γενναιοδωρία της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σημαίνουν για μένα πολλά περισσότερα από όσα μπορεί να φανταστεί. Είναι μια υπέροχη ψυχή και νιώθω τιμή που λαμβάνει αυτό το βραβείο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναπολώντας με τη σειρά της το ζευγάρι σημείωσε: «Ο Ρομπ και η Μισέλ έζησαν τόσο έντονα και τόσο δυνατά. Ήταν προσωπικότητες που δεν μπορούσες να προσπεράσεις».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Children’s Institute, το Cape & Gown Gala διοργανώνεται κάθε χρόνο για να τιμήσει «όσους με την ανθρωπιστική τους δράση συνέβαλαν ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες για χιλιάδες παιδιά και οικογένειες». Η εκδήλωση με οικοδέσποινα την Τσέλσι Χάντλερ, συγκέντρωσε 4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί με πολλαπλές μαχαιριές μέσα στο σπίτι τους, στη δυτική πλευρά του Λος Άντζελες, στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Ο μικρότερος γιος τους Νικ ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος και κρατείται εν αναμονή της δίκης του στις φυλακές Twin Towers στο Λος Άντζελες. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής. Η δίκη του αναμένεται εντός του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ