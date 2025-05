Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «60 Minutes», η Τζέιμι Λι Κέρτις, αποκάλυψε ότι στην ηλικία των 25 ετών, υποβλήθηκε σε μια αισθητική επέμβαση εξαιτίας ενός σχολίου που δέχτηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Perfect» (1985), όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Τζον Τραβόλτα.

Όπως είπε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η αφορμή για την επέμβαση ήταν τα λόγια ενός διευθυντή φωτογραφίας ο οποίος αρνήθηκε να την κινηματογραφήσει λέγοντας ότι «είχε σακούλες στα μάτια της».

«Ήταν πολύ ντροπιαστικό αυτό που είπε. Μόλις τελείωσε η ταινία, κατέληξα να κάνω πλαστική επέμβαση» δήλωσε η ηθοποιός συμπληρώνοντας ότι η εγχείρηση δεν πήγε καλά και ήταν κάτι που «μετάνιωσε αμέσως» και συνεχίζει να το μετανιώνει μέχρι σήμερα.

«Έγινα μια πραγματικά δημόσια συνήγορος προκειμένου να πω στις γυναίκες: “Είσαι πανέμορφη και τέλεια όπως είσαι”», σημείωσε ενώ ένα από τα πράγματα που έλεγε πάντα στις κόρες της είναι «μην πειράζετε το πρόσωπό σας».

Η σταρ αποκάλυψε ότι μετά την επέμβαση, άρχισε να παίρνει παυσίπονα όπου στη συνέχεια έγιναν η αφετηρία για τον εθισμό της στα οπιοειδή. Παρά το γεγονός ότι η εξάρτησή της ήταν «ήσυχη και ιδιωτική», όπως ανέφερε, εξελίχθηκε σε μια πραγματική μάχη.

Σημειώνεται ότι το 2018, είχε δηλώσει στο People: «Ήμουν μπροστά από την επιδημία των οπιούχων. Είχα μια 10ετή πορεία, κλέβοντας, συνωμοτώντας. Κανείς δεν το ήξερε. Κανείς».

Ωστόσο, η Κέρτις έχει αφήσει οριστικά πίσω της αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο, καθώς είναι νηφάλια εδώ και 26 χρόνια. Το 2023 απέσπασε το πρώτο της Όσκαρ για την ερμηνεία της στην πολυβραβευμένη ταινία «Everything Everywhere All at Once», ενώ πρωταγωνίστησε στη δραματική σειρά «The Bear» και στο πλευρό της Πάμελα Άντερσον στο «The Last Showgirl».

Το επόμενο διάστημα θα πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια της κωμωδίας «Freakier Friday» με τη Λίντσεϊ Λόχαν, καθώς και στη σειρά αστυνομικού θρίλερ «Scarpetta» με τη Νικόλ Κίντμαν, σύμφωνα με τον Guardian.