Ο Τζέιμς Μποντ επιστρέφει στις σελίδες των βιβλίων, αυτή τη φορά μέσα από την πένα του ιστορικού και συγγραφέα Νταν Τζόουνς. Η νέα περιπέτεια του 007 τιτλοφορείται «All In» («Όλα για όλα») και γράφτηκε με αφορμή το Εθνικό Έτος Ανάγνωσης, αλλά και ως φόρος τιμής σε ένα από τα πιο γνωστά μυθιστορήματα του δημιουργού του πράκτορα, Ίαν Φλέμινγκ.

Η ιστορία αντλεί έμπνευση από το «Diamonds Are Forever» («Τα διαμάντια είναι παντοτινά»), το τέταρτο μυθιστόρημα του Φλέμινγκ, που εκδόθηκε το 1956. Η νέα εκδοχή έρχεται 70 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του βιβλίου και επιχειρεί να ξαναφέρει τον αναγνώστη στον κόσμο του 007, μέσα από μια διαφορετική ιστορική συγκυρία.

Ο Νταν Τζόουνς τοποθετεί τη δράση στην Κεϋλάνη, τη σημερινή Σρι Λάνκα, το 1954. Είναι μια περίοδος κατά την οποία η βρετανική αποικιακή παρουσία στο νησί βρίσκεται στο τέλος της, δημιουργώντας ένα σκηνικό πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών που λειτουργεί ως φόντο για τη νέα περιπέτεια του Μποντ.

Η επιλογή του Τζόουνς για τη συγγραφή της ιστορίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ίδιος είναι κυρίως γνωστός για το έργο του ως ιστορικός. Ανάμεσα στα βιβλία του βρίσκονται τα «Ερρίκος Ε΄» και «Οι Πλανταγενέτοι», ενώ η ενασχόλησή του με τον Μποντ αποτελεί, όπως έχει δηλώσει, μια από τις μεγαλύτερες τιμές που θα μπορούσε να δεχθεί ένας συγγραφέας.

Πίσω, ωστόσο, από την επαγγελματική αναγνώριση υπάρχει και μια προσωπική ιστορία. Ο Τζόουνς έχει μιλήσει για το παιδί που υπήρξε κάποτε, έναν αφοσιωμένο αναγνώστη που επισκεπτόταν τη βιβλιοθήκη δύο φορές κάθε Σάββατο και, όταν τελείωναν τα βιβλία, έβρισκε ακόμη και τα κουτιά των δημητριακών αρκετά ενδιαφέροντα για διάβασμα. Το γεγονός ότι χρόνια αργότερα του ζητήθηκε να γράψει μια νέα ιστορία του Τζέιμς Μποντ, ενός ήρωα με τον οποίο μεγάλωσαν γενιές αναγνωστών, μοιάζει για τον ίδιο με ένα απρόσμενο κλείσιμο του κύκλου.

«All In» είναι ταυτόχρονα μια επιστροφή στις ρίζες της λογοτεχνικής ιστορίας του 007. Το πρώτο μυθιστόρημα του Φλέμινγκ, «Casino Royale», κυκλοφόρησε το 1953. Συνολικά, ο συγγραφέας έγραψε 12 μυθιστορήματα και δύο συλλογές διηγημάτων με πρωταγωνιστή τον Βρετανό πράκτορα, δημιουργώντας έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της σύγχρονης λαϊκής λογοτεχνίας.

Μετά τον Φλέμινγκ, η ιστορία του Μποντ συνεχίστηκε από άλλους συγγραφείς. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Τσάρλι Χίγκσον, του οποίου το «King Zero» κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, συνεχίζοντας τη λογοτεχνική παράδοση του 007.

Η ανακοίνωση της νέας ιστορίας έγινε στις 5 Οκτωβρίου, ημερομηνία που έχει καθιερωθεί ως «Ημέρα του Τζέιμς Μποντ». Πρόκειται για την ημέρα κατά την οποία, το 1962, έκανε πρεμιέρα η πρώτη κινηματογραφική ταινία του πράκτορα, το «Dr No» («Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007, εναντίον Δόκτορος Νο»).

Το «All In» θα κυκλοφορήσει ως ειδική έκδοση στις 3 Δεκεμβρίου μέσω του ianflemingshop.com, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακρά διαδρομή του Τζέιμς Μποντ από τις σελίδες του Ίαν Φλέμινγκ μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ