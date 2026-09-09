Η υπόθεση της αναζήτησης του νέου 007 περιπλέκεται ακόμα περισσότερο. Αφού ο Γκάρι Όλντμαν ισχυρίστηκε ότι ο νέος Τζέιμς Μποντ έχει ήδη επιλεγεί, ο σεναριογράφος της επικείμενης ταινίας, Στίβεν Νάιτ, απέφυγε έντεχνα να δώσει σαφείς απαντήσεις.

Σε συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή «Today» του BBC Radio 4, ο δημιουργός του «Peaky Blinders» ρωτήθηκε αν έχει ληφθεί η οριστική απόφαση για το κάστινγκ, στον απόηχο των δηλώσεων του Όλντμαν υπέρ του συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Slow Horses», Τζακ Λόουντεν.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για το θέμα, όσο κι αν θα το ήθελα πολύ», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε χαριτολογώντας πως νιώθει ότι «επιτελεί το καθήκον του προς τον βασιλιά και την πατρίδα» αναλαμβάνοντας τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του θρυλικού κατασκοπευτικού franchise του Ίαν Φλέμινγκ (Ian Fleming) για την Amazon MGM.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής, Άννα Φόστερ, ωστόσο επέμενε: «Υποθέτω ότι γνωρίζετε ποιος είναι την ώρα που γράφετε. Έχει αυτό κάποια σημασία;».

«Πράγματι, κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη αν ξέρεις για ποιον γράφεις, αλλά επίσης οφείλεις να εστιάσεις στον χαρακτήρα και όχι στον ηθοποιό», απάντησε ο Νάιτ.

Η Φόστερ δεν αρκέστηκε στην απάντηση και επανήλθε, ρωτώντας: «Δηλαδή, σας το είπαν από την αρχή, πριν ξεκινήσετε να γράφετε ή σας το ανακοίνωσαν στην πορεία;». Ο Νάιτ ξέσπασε σε γέλια, αποφεύγοντας και πάλι να δεσμευτεί: «Σας παραπέμπω στην προηγούμενη απάντησή μου», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Το θέμα με τον Μποντ είναι ότι αποτελεί ένα αυτόνομο σύμπαν και μια ξεχωριστή σειρά ταινιών. Οπότε υπάρχουν ορισμένοι κανόνες. Εννοώ, προφανώς πρέπει να προχωρήσεις την ιστορία, αλλά μου αρέσει η θέση στην οποία βρίσκεται. Μου αρέσει πολύ που έχει βρετανική ταυτότητα. Μου αρέσει που δεν είναι της DC ή της Marvel… Γι’ αυτό νιώθω μια ευθύνη προς το κείμενο».

Ο Όλντμαν πυροδότησε τις φήμες το Σαββατοκύριακο, όταν ισχυρίστηκε ότι ο ρόλος του 007 είχε ήδη δοθεί και ότι εκείνος υποστηρίζει τον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Slow Horses» Τζακ Λόουντεν.

«Έχει ακουστεί ότι βρίσκεται στη shortlist. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, έτσι δεν είναι; Γιατί τον έχουν επιλέξει. Έχουν κάνει την επιλογή τους, αλλά δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στην καναδική εκπομπή «The Morning Show».

Σύμφωνα με το Deadline, οι οντισιόν για τον νέο Τζέιμς Μποντ πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο, με τους παραγωγούς Εϊμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, αλλά και τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ να έχουν ενημερώσει τους ηθοποιούς που κατάφεραν να φτάσουν στην τελική λίστα.