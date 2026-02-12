Έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα, ο διάσημος ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου (σταδίου 3). Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Κίμπερλι, με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής των «Dawson’s Creek» και «Varsity Blues» αντιμετώπισε τις τελευταίες του στιγμές με «θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια».

Συντετριμμένος από την απώλεια, ο Αμερικανός ηθοποιός και παρουσιαστής Αλφόνσο Ριμπέιρο, σε ανάρτησή του στο Instagram, περιέγραψε τον αγώνα του ηθοποιού ως μια «φρικτή διαδρομή» και μια συναισθηματική δοκιμασία με συνεχείς εξάρσεις και υφέσεις.

«Βρεθήκαμε σε ένα διαρκές τρενάκι συναισθημάτων, από την ελπίδα της νίκης, στην απόλυτη συντριβή της υποτροπής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ριμπέιρο τόνισε τη βαθιά επιρροή που είχε ο Βαν Ντερ Μπικ στη ζωή του, χαρακτηρίζοντάς τον «αληθινό φίλο, αδελφό και οδηγό ζωής», ενώ δεσμεύτηκε ότι θα παραμείνει στο πλευρό της οικογένειας.

«Σ’ αγαπώ Τζέιμς και ξέρω πως πλέον έχω έναν φύλακα άγγελο να με προσέχει», έγραψε επίσης, προσθέτοντας ότι είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τον φίλο του το περασμένο Σαββατοκύριακο, μια στιγμή που «θα μείνει χαραγμένη μέσα μου για πάντα».

Η ηθοποιός Στέισι Κίμπλερ σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε πως βρέθηκε και εκείνη στο πλευρό του ηθοποιού τις τελευταίες ημέρες, ενώ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο που φαίνεται ο Βαν Ντερ Μπικ να είναι σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο με φόντο ένα ηλιοβασίλεμα.

«Το να περάσω αυτές τις τελευταίες ημέρες μαζί σου ήταν ένα πραγματικό δώρο Θεού», ξεκίνησε την ανάρτησή της η Κίμπλερ. «Όταν ξέρεις ότι ο χρόνος είναι ιερός, δεν σπαταλάς ούτε μια ανάσα. Δεν βιάζεσαι. Δεν σκρολάρεις στο κινητό. Δεν ανησυχείς για το αύριο. Κάθεσαι. Ακούς. Κρατάς χέρια. Παρακολουθείς τον ουρανό να αλλάζει χρώματα και αφήνεις αυτή τη στιγμή να αλλάξει κι εσένα τον ίδιο. Τις τελευταίες ημέρες, μου έμαθες περισσότερα για το πώς να ζεις το παρόν από ό,τι θα μπορούσε να μου μάθει οποιοδήποτε βιβλίο. Μου έδειξες τι σημαίνει να εμπιστεύεσαι το σχέδιο του Θεού, ακόμα και όταν σου ραγίζει την καρδιά…και ακριβώς τη στιγμή που ο ήλιος χάθηκε, ένα πεφταστέρι διέσχισε τον ουρανό… σαν να ήθελε να μας υπενθυμίσει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαίο», ανέφερε.

Η σχεδιάστρια Έριν Φέδερστον μέσα από μια σειρά από στιγμιότυπα, ανάμεσα στα οποία και μία εικόνα που του κρατά το χέρι, αποχαιρέτησε σε ανάρτησή της στο Instagram τον «καλύτερό της φίλο», σύμφωνα με το People.

«Το κενό που αφήνεις πίσω σου είναι δυσαναπλήρωτο αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να περιβάλλουμε την όμορφη οικογένειά σου με αγάπη. Θα συνεχίσουμε να χορεύουμε προς τιμήν σου, γιατί εσύ πάντα γνώριζες τη σημασία της χαράς. Σε αγαπάμε για πάντα», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης.