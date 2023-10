Στα παιδιά τους οφείλουν την γνωριμία τους όπως αποκάλυψαν η διάσημη ηθοποιός Τζέιν Σέιμουρ και ο σύντροφός της, μουσικός, Τζον Ζαμπέτι.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο Wags and Walks 12th Annual Benefit Gala και μίλησε αποκλειστικά στο People για τη σχέση τους την οποία επισημοποίησαν νωρίτερα αυτό τον μήνα ενώ με ανάρτησή της η ηθοποιός έγραψε στο Instagram ότι «ποτέ δεν ήμουν πιο ευτυχισμένη».

«Λοιπόν, τα παιδιά μας μας έφεραν κοντά», δήλωσε ο μουσικός και παραγωγός.

«Οπότε σίγουρα δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ότι τα παιδιά δεν θα εγκρίνουν με ποιον ήμασταν μαζί. Είμαι πολύ τυχερός που είμαι μαζί της», πρόσθεσε.

Η σταρ αποκάλυψε ότι ο σύντροφός της «μου έγραψε μερικά ερωτικά τραγούδια. Είναι τραγουδοποιός. Νομίζω ότι αυτό ήταν που με κέρδισε τελικά».

«Απλά για να κλείσει η συμφωνία», πρόσθεσε ο Ζαμπέτι ενώ η Σέιμουρ αστειεύτηκε: «Ναι. Τρία μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι ετοιμάζεται και ένα άλμπουμ».

Το ζευγάρι πιστεύει ότι η ένωσή τους ήταν γραμμένη στα αστέρια, καθώς οι γιοι τους μοιράζονται ένα κοινό μουσικό υπόβαθρο, το οποίο, όπως λένε, οδήγησε τον ένα στον άλλον.

«Ο γιος του είναι ένας πολύ επιτυχημένος μουσικός της ροκ με το συγκρότημα «The Palms». Το όνομά του είναι Johnny Zambetti, δήλωσε η Σέιμουρ. «Και εγώ έχω έναν γιο που είναι επίσης μουσικός, τον Johnny Keach, οπότε όταν μιλάμε γι’ αυτούς, λέμε «My Johnny», [αφού]έχουν και οι δύο το ίδιο όνομα».

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός έχει παντρευτεί τέσσερις φορές και έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

