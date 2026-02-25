«Πάμε στο νησί, στο νησί», προτρέπει το νέο τραγούδι με τίτλο «Γειά Μας» της Τζένης Γεωργιάδη, και δεν θα μπορούσε να μην πάει στο νησί της, τον τόπο καταγωγής της, την Τήνο, για την υλοποίηση του βιντεοκλίπ του, αλλά και να ανοίξει μουσικά, το Τηνιακό Καρναβάλι 2026!

Βιώνοντας τη μεγάλη αγάπη και τον θαυμασμό, τόσο των κατοίκων του νησιού, αλλά και του ίδιου του Δημάρχου, που έβγαλε δημοσίως, έναν συγκινητικό λόγο για εκείνη.

Έτσι ανήμερα της τελευταίας Κυριακής των Αποκριών, και στο απόλυτο γιορτινό κλίμα, με τους Τηνίους να έχουν ξεχυθεί στο λιμάνι του νησιού για να γιορτάσουν την ημέρα, η ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη ερμηνεύτρια, κλήθηκε από τον Δήμαρχο της Τήνου, Παναγιώτη Κροντηρά, και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο- Υπεύθυνο Αθλητισμού και Νεολαίας, Γιάννη Μέγκουλα, όπου έχουν πράξει μεγάλο και σημαντικό έργο για το νησί, σε όλους τους τομείς, να παρουσιάσει ένα ανεβαστικό πρόγραμμα και να διασκεδάσει τον κόσμο.

Η Τζένη Γεωργιάδη, ανέβηκε στο stage, όπου ξεσήκωσε με τις επιτυχίες της, αλλά και πολλά νησιώτικα τραγούδια, ενώ παρουσίασε και το νέο της τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες από την Panik Platinum, με το «Γειά Μας», να απογειώνει τη διάθεση του κόσμου.

Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια του Δημάρχου, όπου μίλησε δημοσίως με τα καλύτερα για εκείνη, για την μουσική της πορεία, αλλά και το πόσο πολύ έχει αναδείξει το νησί τους, ενώ προανήγγειλε και μια μεγάλη συναυλία που θα κάνουν μαζί της το καλοκαίρι.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Τζένη Γεωργιάδη, μια κοπέλα δικιά μας, να της ευχηθούμε καλή επιτυχία», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Δράττοντας της ευκαιρίας, η Τζένη Γεωργιάδη, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του βιντεοκλίπ για το «Γειά Μας», σε μουσική του Γιάννη Φρασέρη και στίχους του Αλέξανδρου Ελευθεριάδη, που μπορεί να μην πέρασε στον εθνικό τελικό της Eurovision, αλλά πέρασε στην αγάπη του κόσμου και έχει γίνει ήδη viral στα social media. Το οπτικοποιημένο αποτέλεσμα με την υπογραφή του μετρ των βιντεοκλίπ Γιώργου Μπενιουδάκη, που ταξίδεψε με την ομάδα του στο νησί, θα έχει μπόλικο «άρωμα» Τήνου, και νησιώτικης παράδοσης και γλεντιού.