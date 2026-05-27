Τα καιρικά φαινόμενα και η ξαφνική καταιγίδα, όχι μόνο δεν χάλασαν την live εμφάνιση της Τζένης Κατσίγιαννη στα Άνω Λιόσια, αλλά αντιθέτως πόρωσαν ακόμη περισσότερο τον κόσμο, που δεν σταμάτησε λεπτό να τραγουδάει και να χορεύει μαζί της πάνω στην πίστα, τη νέα της επιτυχία «Πες μου Πώς σε λένε», τι και αν έπιασε ξαφνική βροχή.

Το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου, η πρώτη κυρία του δημοτικολαϊκού τραγουδιού, συγκέντρωσε περισσότερες από 4.000 κόσμου στην Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια, απογειώνοντας το κέφι, το χορό και το γλέντι, όπως μόνο εκείνη ξέρει.

Όλοι όμως λογάριαζαν χωρίς τον καιρό, που ξαφνικά στη μέση του γλεντιού, άρχισε να βρέχει ασταμάτητα, με τον κόσμο, αντί να διαλύσει το πανηγύρι, να συνεχίζει να χορεύει ασταμάτητα και να γλεντάει.

Η Τζένη Κατσίγιαννη αν και αιφνιδιάστηκε από την βροχή, βλέποντας τον κόσμο να μην ενοχλείται και να δίνει ρεσιτάλ γλεντιού μαζί της στην πίστα, συνέχισε ακάθεκτη το πρόγραμμά της.

Με τους συνεργάτες της να την ενημερώνουν, ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, εξαιτίας της βροχής, λόγω των υπερσύγχρονων μηχανημάτων ήχου και φως, με τα οποία είχε εξοπλιστεί η πολιτιστική εκδήλωση.