Η special εμφάνιση της Τζένης Κατσίγιαννη, στα ΜAD VMA 2026, κατάφερε το βράδυ της Τετάρτης (17/6), να ξεσηκώσει το κατάμεστο κόσμου Κλειστό Γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου, με χιλιάδες κόσμου, να την αποθεώνουν.

Η πρώτη κυρία του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού, που με τα τραγούδια της και το πρόγραμμά της, έχει καταφέρει να κερδίσει την νεολαία, προκαλώντας sold out με περισσότερες από 4.000 κόσμου, σε κάθε live εμφάνισή της, με αφορμή την τεράστια επιτυχία της «Πες μου Πως σε Λένε», που έγινε viral, κλήθηκε για ένα special performance στη σκηνή του λαμπερού φεστιβάλ μουσικής, όπου μαζί με το νέο «αίμα» του πενταγράμμου, την εκρηκτική Ανδρομάχη, ένωσαν τις φωνές τους, τις επιτυχίες τους, και παρουσίασαν στο κοινό ένα μοναδικό act!

Η Τζένη Κατσίγιαννη, φανερά συγκινημένη που έδωσε το παρών για πρώτη φορά στη μεγάλη γιορτή της μουσικής, τόσο στα backstage, όσο και στο κόκκινο χαλί αλλά και on stage, κέρδισε το χειροκρότημα και τις καλύτερες κριτικές, τόσο για την μουσική πορεία της, όσο και για τις στυλιστικές επιλογές της, για τη μεγάλη βραδιά, δια χειρός του Ερωτόκριτου!