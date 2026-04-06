Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά πως αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Με αφορμή τις διακοπές του Καθολικού Πάσχα, η δημοφιλής ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει μια τρυφερή selfie με τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με το βρετανικό Ηello! το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο σε casual εμφάνιση, δείχνοντας απόλυτα ευτυχισμένο.

Η ανάρτηση περιλάμβανε επίσης μια εικόνα του Κέρτις να χαλαρώνει σε έναν καναπέ με τον σκύλο του, καθώς και στιγμιότυπα με τους αγαπημένους φίλους της σταρ, Κόρτνεϊ Κοξ και Σον Χέιζ, έπειτα από μια παράσταση στο Μπρόντγουεϊ, ενώ υπήρχαν και αρκετές λήψεις από το σπίτι με τα αγαπημένα της τετράποδα.

Το ζευγάρι, που γιόρτασε την πρώτη του επέτειο τον Ιανουάριο, φαίνεται να διανύει την καλύτερη φάση της σχέσης του. Μιλώντας για τη γνωριμία τους στην εκπομπή «Today», ο Κέρτις αποκάλυψε: «Μας σύστησαν κοινοί φίλοι. Αυτό είναι όλο. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς γνωστούς και αρχίσαμε απλώς να συζητάμε».

Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχτηκε πως οι συζητήσεις τους δεν οδήγησαν αμέσως σε σχέση, συμπληρώνοντας: «Πήρε πολύ χρόνο, συζητούσαμε για μεγάλο διάστημα πριν έρθουμε πραγματικά κοντά».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ