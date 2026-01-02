Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Με μια σειρά από στιγμιότυπα σημαντικών στιγμών των τελευταίων δώδεκα μηνών, ο Τζιμ Κέρτις αποχαιρέτησε μέσα από το Instagram το 2025, μια χρονιά-σταθμό για την προσωπική του ζωή, καθώς σφραγίστηκε από τη σχέση του με τη διάσημη ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον.

Μεταξύ των εικόνων που ο γνωστός υπνοθεραπευτής, συγγραφέας και σύμβουλος ευεξίας έφερε στο φως, ήταν και ένα κοινό στιγμιότυπο με την ηθοποιό από μια βόλτα τους με το αυτοκίνητο. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Κέρτις έκανε έναν ιδιαίτερα αισιόδοξο απολογισμό.

«Συνέβησαν κάποια υπέροχα πράγματα αυτή τη χρονιά, αλλά πάντα οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Ανυπομονώ να δω τι μας επιφυλάσσει το 2026… έχω μερικές εκπλήξεις στα σκαριά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση της Άνιστον, η οποία μοιράστηκε σε ένα βίντεο τις δικές της καλύτερες στιγμές.

Στο κλιπ ο Κέρτις εμφανίζεται σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο όπου αγκαλιάζει ένα από τα σκυλιά της ηθοποιού, ενώ δεν λείπουν οι στενοί της φίλοι και συνεργάτες, με τις εμφανίσεις των Ρις Γουίδερσπουν, Σελένα Γκόμεζ και Κόρτνεϊ Κοξ να κλέβουν την παράσταση.

Η Άνιστον επέλεξε να ολοκληρώσει το βίντεο με τη λήψη ενός σύννεφου σε σχήμα καρδιάς στον ουρανό.

Όπως αναφέρει το People, η σχέση τους έγινε επίσημα γνωστή μέσω ανάρτησης της ηθοποιού στο Instagram τον Νοέμβριο, με αφορμή τα 50ά γενέθλια του Κέρτις. Λίγες ημέρες αργότερα, πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης «Women in Hollywood» του περιοδικού ELLE, στο Μπέβερλι Χιλς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ