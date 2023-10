Σε μια καυτή ερωτική σκηνή συμπρωταγωνίστησαν Τζένιφερ Άνιστον και τον Τζον Χαμ στο τελευταίο επεισόδιο του The Morning Show.

Οι τηλεθεατές δημοσίευσαν αποσπάσματα από την αισθησιακή σκηνή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την πρεμιέρα του επεισοδίου της 3ης σεζόν – με τίτλο The Stanford Student – στο Apple TV.

Οι συμπρωταγωνιστές έβγαλαν τα ρούχα τους μπροστά στις κάμερες κατά τη διάρκεια της ερωτικής σκηνής στην κρεβατοκάμαρα.

Η Άνιστον υποδύεται στην εκπομπή την παρουσιάστρια ειδήσεων Άλεξ Λέβι, ενώ ο Χαμ υποδύεται τον δισεκατομμυριούχο Πολ Μαρκς.

Οι δυο τους μοιράζονται μια σειρά από αισθησιακές στιγμές, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που η Άνιστον ξαπλώνει γυμνή πάνω στην πλάτη του Χαμ, ενώ επιδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της.

jennifer aniston in the morning show being the hottest woman pic.twitter.com/vHEAe9oTmi

— anna (@ilyjenanist) October 11, 2023