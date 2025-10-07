Κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έκαναν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ την Τρίτη (6/10), στη Νέα Υόρκη με αφορμή την πρεμιέρα του «Kiss of the Spider Woman».

Ειδικότερα ο Μπεν Άφλεκ έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα του επερχόμενου μιούζικαλ «Kiss of the Spider Woman» στη Νέα Υόρκη, δείχνοντας τη στήριξή του στην πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Λόπεζ.

Η εμφάνισή του αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη στο κόκκινο χαλί της πολυαναμενόμενης παραγωγής, στην οποία η Λόπεζ έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Άφλεκ συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός, μέσω της εταιρείας παραγωγής που έχει ιδρύσει με τον Ματ Ντέιμον, Artist Equity.

Το πρώην ζευγάρι πόζαρε μαζί στο κόκκινο χαλί, ενώ φάνηκε ιδιαίτερα φιλικό και άνετο όταν ο φωτογραφικός φακός τους «συνέλαβε» να συνομιλούν.

Για την περίσταση, η σταρ επέλεξε μια εντυπωσιακή και περίτεχνη δημιουργία του Χάρις Ριντ από την ανοιξιάτικη συλλογή 2026, σύμφωνα με το People.

Το φόρεμα, σε καφέ και ταμπά αποχρώσεις με λουλουδένιο μοτίβο, ταίριαζε απόλυτα με το θέμα του «Kiss of the Spider Woman» καθώς το κεντρικό στοιχείο του ήταν ένα μαύρος κορσές που θύμιζε ιστό αράχνης.

Πριν από την προβολή, η Λόπεζ παρουσίασε την ταινία και ευχαρίστησε τον πρώην σύζυγό της. «Σ’ ευχαριστώ Μπεν. Αυτή η ταινία δεν θα είχε γυριστεί χωρίς τον Μπεν και χωρίς την Artist Equity», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Διάβασα το σενάριο και απλώς έμεινα άφωνη. Ήμουν σε φάση: «Αυτό μπορεί να συμβαίνει τώρα;». Μπορώ να τραγουδήσω, μπορώ να χορέψω, μπορώ να παίξω. Θα γίνω μια σταρ του παλιού Χόλυγουντ!».

Ο Άφλεκ, από την πλευρά του μιλώντας στο Extra, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την Λόπεζ, λέγοντας πως ήταν «εκπληκτική» στην ταινία.

«Από την αρχή της εμπλοκής της στο πρότζεκτ, ήξερα ότι θα έδινε τον εαυτό της ολοκληρωτικά — και το έκανε. Δούλεψε απίστευτα σκληρά», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Μέσα από την ταινία βλέπεις όλα της τα ταλέντα. Είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε βλέποντας τα κλασικά μιούζικαλ. Κάνει πραγματικά τα πάντα σ’ αυτή την ταινία», συμπλήρωσε.

Το «Kiss of the Spider Woman», αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 23 Οκτωβρίου. Ο Μπιλ Κόντον (Bill Condon) υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας, η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο των Τέρενς Μακνάλι (Terrence McNally), Τζον Κάντερ (John Kander) και Φρεντ Εμπ (Fred Ebb).

Το καστ περιλαμβάνει τους Ντιέγκο Λούνα (Diego Luna), Tonatiuh, Τόνι Ντοβολάνι (Tony Dovolani) και Εντουάρντο Ράμος (Eduardo Ramos).