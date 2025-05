Η Τζένιφερ Λόπεζ επιστρέφει στο Λας Βέγκας, καθώς ανακοίνωσε μια σειρά εμφανίσεων στο διάσημο «The Colosseum» του Caesars Palace.

Το σόου με τίτλο «Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas» θα κάνει πρεμιέρα την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς, προσφέροντας τέσσερις αρχικές παραστάσεις στις 30 Δεκεμβρίου, 31 Δεκεμβρίου, 2 Ιανουαρίου και 3 Ιανουαρίου.

Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν την Παρασκευή 6 Ιουνίου μέσω του Ticketmaster. Επιπλέον έχουν προγραμματιστεί οκτώ παραστάσεις για τον Μάρτιο του 2026.

Η Λόπεζ, η οποία ήταν οικοδέσποινα στην τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων – American Music Awards το βράδυ της Δευτέρας στο Fontainebleau Las Vegas, δήλωσε ότι είναι έτοιμη να επιστρέψει στη σκηνή.

«Νιώθω ότι είμαι έτοιμη να εμφανιστώ ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά στην Τζίλιαν Λόπεζ του 8 News Now μετά την τελετή απονομής.

«Αναγκάστηκα να ακυρώσω την περιοδεία μου πέρυσι οπότε σκεφτόμουν πολύ τις εμφανίσεις. Πέρασα υπέροχα όταν ήμουν εδώ στο Λας Βέγκας» πρόσθεσε.

Είναι η δεύτερη φορά που η υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια επιλέγει το Λας Βέγκας για μια σειρά εμφανίσεων.

Η πρώτη με τίτλο «Jennifer Lopez: All I Have» στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Από το 2016 έως το 2018, στο Planet Hollywood Resort & Casino, η J.Lo πραγματοποίησε 120 παραστάσεις, οι οποίες απέφεραν έσοδα που ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Variety.