Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου

Ο Μάρτιν Σκορσέζε φαίνεται ότι έλαβε την οριστική απόφασή του για το νέο κινηματογραφικό βήμα του μετά το επιτυχημένο «Killers of the Flower Moon» μέσα από μία μεγάλη λίστα υπό ανάπτυξη πρότζεκτς.

Οι φήμες που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό κάνουν λόγο για την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «What Happens at Night» με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τη Τζένιφερ Λόρενς, σύμφωνα με το World of Reel.

Ωστόσο και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Die My Love» της Λιν Ράμσεϊ (Lynne Ramsay), επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της και, κυρίως, την πρόθεση για έναρξη των γυρισμάτων.

«Ελπίζουμε ότι θα γίνει τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο», είπε στο IndieWire. «Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με αυτά τα πράγματα. Θα το πιστέψω όταν βρεθώ εκεί. Ο Λίο και εγώ συνεργαστήκαμε στην ταινία “Don’t Look Up”», πρόσθεσε η κορυφαία πρωταγωνίστρια.

Η ταινία θα είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Πίτερ Κάμερον (Peter Cameron) που κυκλοφόρησε το 2020 με τον Πάτρικ Μάρμπερ να έχει αναλάβει το σενάριο.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του βιβλίου, «ένα ζευγάρι ταξιδεύει από την Αμερική σε μία παγωμένη, μυστηριώδη ευρωπαϊκή πόλη, με σκοπό να υιοθετήσει ένα παιδί. Το ταξίδι είναι εξαντλητικό, η γυναίκα ήδη είναι εξασθενημένη από τον καρκίνο, ενώ ο άντρας φοβάται πως η ασθένειά της θα σταθεί εμπόδιο στην υιοθεσία. Η διαμονή τους στο μεγαλοπρεπές αλλά στοιχειωμένο Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, τους φέρνει αντιμέτωπους με μία σειρά από παράξενους και αινιγματικούς χαρακτήρες, μία ηλικιωμένη ντίβα του καμπαρέ, έναν ακόλαστο επιχειρηματία και έναν σκοτεινό θεραπευτή. Σε αυτό το παγωμένο σκηνικό, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Και όσο το ζευγάρι παλεύει να φτάσει στο παιδί του, τόσο περισσότερο παρασύρεται σε έναν λαβύρινθο αμφιβολιών, όπου δοκιμάζονται όχι μόνο η αγάπη και ο γάμος τους, αλλά και η ίδια η έννοια της ζωής».

Το «What Happens at Night» θα αποτελέσει τη δεύτερη κινηματογραφική σύμπραξη των Λόρενς και Ντι Κάπριο, μετά την επιτυχημένη σάτιρα του 2021 «Don’t Look Up» σε σκηνοθεσία Άνταμ ΜακΚέι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ