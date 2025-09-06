Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το πολυαναμενόμενο φιλμ των Καννών, «Die, My Love» της σκηνοθέτιδας Λιν Ράμσεϊ, με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η ταινία ακολουθεί τη ζωή της Grace (Λόρενς), μιας νέας μητέρας στην αγροτική Moντάνα, η οποία παλεύει με την ψυχική της υγεία, με τις συνέπειες να είναι ολέθριες για την ίδια και τον σύζυγό της (Πάτινσον).

Στο πλευρό τους βρίσκονται οι Σίσι Σπέισεκ, Νικ Νόλτε και ΛαΚίθ Στάνφιλντ.

Το «Die, My Love» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αριάνα Χάρβιτς του 2017, σε σενάριο που έγραψαν η Ράμσεϊ και οι Έντα Γουόλς και Άλις Μπερτς.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Λόρενς, Μάρτιν Σκορσέζε, Μόλι Σμιθ, Αντρέα Κάλντεργουντ, Τζαστίν Τσιαρόκι, Θαντ Λάκινμπιλ και Τρεντ Λάκινμπιλ.

Η Mubi απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας έναντι 24 εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της 78ης διοργάνωσης των Καννών, σύμφωνα με το Deadline.

Η πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 7 Νοεμβρίου.