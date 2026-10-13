Καθώς πλησιάζει η πρεμιέρα του «Avengers: Doomsday», τα ερωτήματα γύρω από τους ήρωες που θα επιστρέψουν στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel πληθαίνουν. Ανάμεσα στα πρόσωπα που δεν θα βρίσκονται, τελικά, στη νέα ταινία είναι ο Τζέρεμι Ρένερ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι δεν θα επαναλάβει τον ρόλο του Hawkeye, σχολιάζοντας με χιούμορ πως χωρίς εκείνον οι Avengers είναι πιθανό να ηττηθούν.

«Όχι, όχι, όχι. Όχι σε αυτό» είπε ο διάσημος ηθοποιός όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο Comic-Con του Λίβερπουλ αν θα επιστρέψει στο «Doomsday», συμπληρώνοντας με χιούμορ: «Δεν είμαι στο «Doomsday», οπότε οι Avengers μάλλον θα χάσουν για να ξέρετε. Η Marvel δεν με κάλεσε, άρα είναι δικό της λάθος που θα χάσουν».

Ο δημοφιλής ηθοποιός δήλωσε ενθουσιασμένος για την επαναπροβολή του «Avengers: Endgame» (2019) στις κινηματογραφικές αίθουσες εν όψει της πρεμιέρας του «Doomsday» στις 18 Δεκεμβρίου.

Ο Ρένερ έχει υποδυθεί τον υπερήρωα στα «The Avengers», «Avengers: Age of Ultron» και «Endgame», ενώ έχει πραγματοποιήσει και σύντομες εμφανίσεις σε άλλες παραγωγές, όπως τα «Thor» και «Captain America: Civil War».

Το 2025 είχε δηλώσει πρόθυμος να επιστρέψει στο κινηματογραφικό σύμπαν του MCU, είτε για τη δεύτερη σεζόν του «Hawkeye» είτε για κάποιο άλλο πρότζεκτ.

«Είμαι πάντα χαρούμενος όταν βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο. Αγαπώ όλη την ομάδα, αγαπώ τον χαρακτήρα» είχε αναφέρει στο Empire.

«Είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσουμε στη 2η σεζόν [του «Hawkeye»] και θα κάνουμε κι άλλα πράγματα οπότε ανυπομονώ για αυτά. Το σώμα μου προετοιμάζεται ήδη. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να με δει με τη στολή του υπερήρωα, πάντως το σώμα μου θα δείχνει μια χαρά μέσα σε αυτήν» είχε προσθέσει.

Εκείνη την περίοδο, είχε επίσης σημειώσει ότι είχε αναρρώσει σε ποσοστό «πάνω από 150%» από το ατύχημα που είχε το 2023 όταν καταπλακώθηκε από το εκχιονιστικό του μηχάνημα βάρους τουλάχιστον 6,5 τόνων και είχε υποστεί δεκάδες κατάγματα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ