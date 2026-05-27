Σε μια πολύ όμορφη φάση της προσωπικής του ζωής βρίσκεται ο Τζέσι Γουίλιαμς, καθώς ο γνώριμος και αγαπημένος πρωταγωνιστής του Grey’s Anatomy ετοιμάζεται να γίνει ξανά μπαμπάς. Αυτό θα είναι το τρίτο παιδί για τον ηθοποιό και το πρώτο με τη νυν σύντροφό του, την Ισπανίδα συνάδελφό του Αλεχάντρα Ονίεβα.

Τα ευχάριστα νέα επιβεβαίωσε η ίδια η Ονίεβα πριν από λίγες ημέρες μέσα από το Instagram, ανεβάζοντας μερικά στιγμιότυπα όπου φαίνεται η προχωρημένη εγκυμοσύνη της, βάζοντας έτσι τέλος στις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει έπειτα από πρόσφατες φωτογραφίες του ζευγαριού στο Λος Άντζελες.

Η γνωριμία στα γυρίσματα και οι ισορροπίες της πατρότητας

Το ζευγάρι ήρθε κοντά στα παρασκήνια της σειράς δράσης «Hotel Costiera», ένα project που, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο Γουίλιαμς, είχε μεγάλες απαιτήσεις τόσο σε δημιουργικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Μιλώντας στο περιοδικό PEOPLE τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο ηθοποιός είχε εξομολογηθεί πόσο δύσκολο ήταν να συνδυάσει τα εξαντλητικά γυρίσματα στην Ιταλία με τις υποχρεώσεις του απέναντι στα δύο του παιδιά (την 11χρονη Σάντι και τον 10χρονο Μασέο, από τον γάμο του με την Άριν Ντρέικ Λι, με την οποία χώρισαν το 2017).

«Δεν έπαιζα μόνο, είχα αναλάβει και την παραγωγή. Οπότε κάθε βράδυ έπρεπε να βλέπω το υλικό, να κρατάω σημειώσεις, να διορθώνω πράγματα…» είχε αναφέρει. «Και μέσα σε όλα, ξυπνούσα στις 3 τα ξημερώματα για να προλάβω να μιλήσω στα παιδιά στο τηλέφωνο λόγω της διαφοράς ώρας. Ήμουν εννέα ώρες μπροστά, οπότε ο ύπνος εκείνη την περίοδο ήταν είδος υπό εξαφάνιση».

Παρά το φορτωμένο του πρόγραμμα, ο Γουίλιαμς δείχνει να βρίσκει πάντα τον τρόπο να είναι παρών για την οικογένειά του, και πλέον ο ίδιος και η Ονίεβα ανυπομονούν για το νέο μέλος που θα έρθει να τη μεγαλώσει.

