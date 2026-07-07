Ο ηθοποιός-σκηνοθέτης Τζέσι Άιζενμπεργκ, ο οποίος τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι με το βραβείο του Προέδρου, μίλησε για το γεγονός ότι δεν επανέλαβε τον ρόλο του ως Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επερχόμενη ταινία του Άαρον Σόρκιν «The Social Reckoning», συνέχεια του δράματος του Ντέιβιντ Φίντσερ του 2010 «The Social Network».

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης – συζήτησης με το κοινό, ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν νιώθει κάποια «ευθύνη» για την αλλαγή της εικόνας του μεγιστάνα της τεχνολογίας μέσω της ερμηνείας του στο δράμα του Φίντσερ που καταγράφει την προέλευση του Facebook. Ο Άιζενμπεργκ απάντησε στην ερώτηση δηλώνοντας ότι δεν θέλει να επαναλάβει τον ρόλο, καθώς δεν θέλει πλέον «να συσχετίζεται» με τον Ζούκερμπεργκ.

Ο Τζέρεμι Στρονγκ, ανέλαβε τον ρόλο του ιδρυτή του Facebook στην επερχόμενη ταινία του Σόρκιν.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «Anora», Μάικι Μάντισον, υποδύεται τη νεαρή μηχανικό του Facebook, Φράνσις Χάουγκεν, η οποία αποκαλύπτει τα κρυμμένα μυστικά του μέσου κοινωνικής δικτύωσης σε ένα δημοσιογράφο της Wall Street Journal, τον οποίο υποδύεται ο πρωταγωνιστής του «The Bear», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.

Ο Άιζενμπεργκ θυμήθηκε στη συνέχεια πώς επιλέχθηκε για την ταινία, λέγοντας ότι έκανε βίντεο για οντισιόν μαζί με τη μικρότερη αδερφή του και στη συνέχεια δέχτηκε ένα τηλεφώνημα για να συναντηθεί με την κινηματογραφική ομάδα στην Καλιφόρνια. «Νομίζω ότι δυσκολεύονταν να βρουν το άτομο για να υποδυθεί τον ρόλο ή κάτι τέτοιο» είπε. «Είναι ένας πολύ περίεργος ρόλος» πρόσθεσε.

«Με πήγαν αεροπορικώς στην Καλιφόρνια. Αποστήθισα 15 σελίδες διαλόγου και μετά, όταν μπήκα στο δωμάτιο με τον Φίντσερ, του είπα: Θέλετε να διαβάσω κάτι;» Μου είπε: “Όχι, βάλτε το στην άκρη. Θέλω απλώς να σας πω για έναν τύπο που γνώρισα”» συνέχισε.

«Και μου είπε για έναν τύπο που διηύθυνε ένα στούντιο εκείνη την εποχή και τόνισε: “Πρέπει να υποδυθείς έναν τέτοιο τύπο”. Του είπα: “Πώς είναι;” Και μου είπε: “Ποτέ δεν ξέρεις τι σκέφτεται και μπορεί απλώς να σε κοιτάζει επίμονα και να μην έχεις ιδέα τι σκέφτεται. Είναι πολύ ανησυχητικό”».

Ο Άιζενμπεργκ είπε: «Α, αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα ήθελα πολύ να το κάνω». Και έτσι πήρε τον ρόλο.

«Στην πραγματικότητα, εκείνη την εποχή, η ταινία μου φαινόταν κάτι τόσο παράξενο, επειδή κανείς δεν ήξερε πραγματικά ποιος ήταν» είπε. «Τον θεώρησα ως έναν ενδιαφέροντα χαρακτήρα. Και μετά έγινε διάσημος και τώρα δεν θέλω να κάνω την ταινία […] Δεν θέλω πλέον να με συνδέουν μαζί του, επειδή δεν μου αρέσει και πολύ η σύγκριση».

«Βλέπω ότι το άτομο που δημιούργησε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ένα άτομο που νοιάζεται για τους ανθρώπους» είπε ο ηθοποιός. «Σκέφτηκα: λοιπόν, αν αυτός ο τύπος είναι ο δημιουργός αυτού του κόσμου, δεν θέλω να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ