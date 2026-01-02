Σαν σήμερα, στις 2 Ιανουαρίου 1897, γεννήθηκε ο Τζιμ Λόντος, ένας από τους μεγαλύτερους σταρ που ανέδειξε ποτέ η επαγγελματική πάλη, το γνωστό «κατς». Σε μια δύσκολη εποχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το οικονομικό κραχ να δοκιμάζει σκληρά τον κόσμο, ο Λόντος χάρισε σε χιλιάδες ανθρώπους στιγμές χαράς, ενθουσιασμού και ξεγνοιασιάς.

Ο Τζιμ Λόντος γεννήθηκε στο Κουτσοπόδι Άργους με το όνομα Χριστόφορος Θεοφίλου και ήταν το μικρότερο από τα 13 παιδιά της οικογένειας. Η μητέρα του τον ήθελε ιερέα, ο πατέρας του στρατιωτικό. Εκείνος, όμως, είχε άλλα όνειρα. Σε ηλικία μόλις 13 ετών άφησε το σπίτι του, πήρε τον δρόμο της ξενιτιάς και βρέθηκε στην Αμερική, όπου αρχικά δούλεψε ως λαντζέρης σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης.

Η πάλη μπήκε στη ζωή του σχεδόν τυχαία. Λίγες μέρες μετά την άφιξή του, καθώς περιπλανιόταν στους δρόμους του Μανχάταν, βρέθηκε μπροστά σε έναν αγώνα. Το θέαμα τον μάγεψε. Με τα πρώτα του μεροκάματα γράφτηκε σε προπονητήριο και άρχισε να μαθαίνει το άθλημα που θα τον έκανε παγκόσμιο θρύλο.

Δεν άργησε να ξεχωρίσει. Σε αντίθεση με τους περισσότερους παλαιστές της εποχής, δεν ήταν γιγαντόσωμος ούτε παραμορφωμένος. Ήταν κοντός, καλογυμνασμένος, γρήγορος, έξυπνος και πονηρός μέσα στο ρινγκ. Αυτή η διαφορετικότητά του τον έκανε αγαπητό στο κοινό, που τον έβλεπε ως τον «καλό» που αντιμετωπίζει και νικά τον τεράστιο «κακό» αντίπαλο. Τα γήπεδα γέμιζαν ασφυκτικά για να τον δουν και να απολαύσουν τις εντυπωσιακές λαβές και το περίφημο «αεροπλανικό» του.

Το όνομα Τζιμ Λόντος τού το έδωσε ο αθλητικογράφος Ρόσκο Φόσετ, έπειτα από μια νίκη του στην ομιχλώδη αρένα «London» του Πόρτλαντ. Ο Λόντος υπήρξε από τους πρωτοπόρους της πάλης που αργότερα έγινε γνωστή παγκοσμίως ως «κατς».

Το «αεροπλανικό» έγινε το σήμα κατατεθέν του. Ο ίδιος εξηγούσε πως, χάρη στο χαμηλό του ύψος, τα δυνατά του πόδια και την άριστη φυσική του κατάσταση, μπορούσε να σηκώνει αντιπάλους πολύ βαρύτερους από τον ίδιο, να τους στριφογυρίζει πάνω από το κεφάλι του και να τους ρίχνει στο ταπί. Δεν βιαζόταν ποτέ, περίμενε υπομονετικά να κουραστεί ο αντίπαλος και να κάνει το λάθος.

Δείτε το βίντεο:

Στις 8 Ιουνίου 1930 ανακηρύχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών από την Ομοσπονδία Πάλης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, τίτλο που διατήρησε έως το 1946. Μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια έδωσε πάνω από 2.500 αγώνες και γνώρισε την ήττα λιγότερες από δέκα φορές.

Το ελληνικό κοινό είχε την ευκαιρία να τον δει από κοντά στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου αντιμετώπισε παλαιστές όπως τον Κβαριάνι, τον Μεμέτ Αλή και τον Βάντερβαλντ. Αξέχαστος έμεινε και ο αγώνας του το 1959, όταν στα 64 του χρόνια νίκησε έναν Άγγλο παλαιστή τριάντα χρόνια νεότερό του.

Η καριέρα του του απέφερε μεγάλη οικονομική άνεση, όμως ο ίδιος δεν ξέχασε ποτέ την πατρίδα του. Προσέφερε γενναιόδωρα χρήματα για τη στήριξη των ελληνόπουλων που έμειναν ορφανά κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Τζιμ Λόντος έφυγε από τη ζωή στις 19 Αυγούστου 1975, στην Καλιφόρνια, από ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας πίσω του έναν θρύλο που παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα.

Επιμέλεια: Σ.Κρανιώτη

Μη πληροφορίες από sansimera.gr