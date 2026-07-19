Για εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Τζιμ Πάρσονς θα είναι πάντα ο ένας και μοναδικός Σέλντον Κούπερ. Ο άνθρωπος που σάρωσε τα βραβεία, αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και είδε το κασέ του να εκτοξεύεται μέσα από το The Big Bang Theory. Πίσω όμως από τα φώτα της δημοσιότητας και τα εκατομμύρια δολάρια, η πραγματικότητα που βίωνε ήταν τελείως διαφορετική.

Σε μια καθηλωτική και ειλικρινή συνέντευξη, στην εκπομπή All Out με τον Jon Dean, ο 53χρονος σήμερα ηθοποιός άνοιξε την καρδιά του για το έντονο άγχος, την ψυχαναγκαστική του ανάγκη για τελειότητα και το βαρύ προσωπικό τίμημα που πλήρωσε για αυτή τη δόξα.

Κοιτάζοντας πίσω, ο Πάρσονς παραδέχεται ότι η περίοδος που βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του ήταν και η πιο σκοτεινή του. «Το βλέπω τώρα καθαρά: σε μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου, ήμουν βαθιά δυστυχισμένος. Δεν ένιωθα καμία χαρά, με είχε κυριεύσει το άγχος», εξομολογήθηκε.

Όπως εξήγησε, ένιωθε εγκλωβισμένος σε μια μόνιμη ισορροπία τρόμου. «Πίστευα ότι έπρεπε να κρατάω δεκάδες μπαλάκια στον αέρα ταυτόχρονα. Είχα πείσει τον εαυτό μου ότι η επιτυχία και όσα όμορφα μου συνέβαιναν οφείλονταν αποκλειστικά σε αυτή την εξαντλητική υπερεργασία και την ακραία πειθαρχία. Ίσως σε ένα βαθμό να ίσχυε, δεν ξέρω. Έτσι είχα μάθει να λειτουργώ τότε».

«Δεν θα το ξαναέκανα για κανένα ποσό»

Όσο κι αν ο ρόλος του Σέλντον τον έκανε έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της μικρής οθόνης, η ψυχική του υγεία πλήρωσε το μάρμαρο. Και αυτό, όπως λέει, δεν εξαγοράζεται.

«Δεν θα ξαναπερνούσα από αυτή τη διαδικασία για κανένα χρηματικό ποσό. Ήταν ψυχοφθόρο, σχεδόν άθλιο μερικές φορές. Εγώ ο ίδιος έκανα τον εαυτό μου να υποφέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν όλο αυτό ήταν απλώς θέμα επαγγελματικού εγωισμού και εργασιακού ήθους, ο Πάρσονς δεν κρύφτηκε πίσω από τις λέξεις: «Αυτό ήταν η βιτρίνα. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για μια καθαρά ψυχαναγκαστική συμπεριφορά. Ναι, ήμουν πειθαρχημένος και επαγγελματίας, αλλά το μεγαλύτερο μέρος όλου αυτού πήγαζε από την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD). Είχα φτιάξει μια νοητή λίστα με πράγματα που έπρεπε οπωσδήποτε να τσεκάρω κάθε μέρα για να νιώθω ήσυχος ότι κάνω σωστά τη δουλειά μου. Μια ψευδαίσθηση, δηλαδή».

Τα χαμένα χρόνια και η «παράνοια» της φήμης

Αυτή η διαρκής πίεση τον έκανε να χάσει στιγμές. Πολλές στιγμές. «Έχασα ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου», παραδέχεται. Υπάρχει τρόπος για έναν νέο ηθοποιό να αποφύγει αυτή την παγίδα; «Ειλικρινά, δεν έχω την παραμικρή ιδέα».

«Από την άλλη, δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν. Δεν θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα αν δεν είχα φτάσει στα όριά μου. Αυτή η αυτοβασανιστική πλευρά μου ήταν κομμάτι της διαδρομής».

Σήμερα, χρόνια μετά το φινάλε της σειράς, προσπαθεί ακόμα να βρει τις ισορροπίες του με τη διασημότητα. «Η σχέση μου με τη φήμη εξελίσσεται και γίνεται πιο υγιής. Αλλά κακά τα ψέματα, κανένας άνθρωπος δεν είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Είναι ένα πολύ παράδοξο ψυχολογικό φαινόμενο. Δεν παραπονιέμαι, απλώς προσπαθώ να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Είναι τρομερά περίεργο να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και να σε ξέρουν όλοι, ενώ εσύ δεν ξέρεις κανέναν. Και ακόμα πιο περίεργο να σε έχουν όλοι ταυτισμένο με έναν χαρακτήρα που έχεις σταματήσει να παίζεις εδώ και επτά χρόνια».

Για την ιστορία, ο Τζιμ Πάρσονς ενσάρκωσε τον Σέλντον Κούπερ από το 2007 έως το 2019, κερδίζοντας μια Χρυσή Σφαίρα και τέσσερα βραβεία Emmy. Αφού άφησε πίσω του την τηλεόραση, επέστρεψε στη μεγάλη του αγάπη, το θέατρο, κερδίζοντας μάλιστα πρόσφατα τις εντυπώσεις στο Μπρόντγουεϊ με την ερμηνεία του στο συγκινητικό δράμα Mother Play.

Με πληροφορίες από people.com