Το έργο «Τζιν λεμόνι» της Ζωής Ξανθοπούλου, σε σκηνοθεσία Νικόλα Σούλη θα παρουσιαστεί από τις 26 Οκτωβρίου στο θέατρο «ΧΩΡΟΣ Κ4».

Έχεις σκεφτεί ποτέ τι μπορείς να βρεις στο διαδίκτυο; Έστω ότι κάλεσες για μια υπηρεσία, είσαι έτοιμος να τη δεχτείς; Δύο άνθρωποι με διαφορετική φιλοσοφία ζωής συναντιούνται για να λύσουν ένα θέμα «ζωής και θανάτου». Ο Χρόνης δε νιώθει κομμάτι της κοινωνίας και μέσα στη θλίψη του θέλει να βγει από αυτήν. Η Εύα προτίθεται να τον βοηθήσει, αλλά με το αζημίωτο. Ιστορίες, συνήθειες και πάθη γίνονται πιόνια στη συναισθηματική σκακιέρα δύο ηρώων, που το παραμύθι τους μπορεί να μην έχει ευχάριστο τέλος. Μια έκκληση για βοήθεια, μια επαγγελματική εκτέλεση και ένα συμβόλαιο θανάτου. Μπορεί να αλλάξει τη συμφωνία λίγο «τζιν λεμόνι»; Ποιος θα αποφασίσει για το νικητή;

Σημείωμα σκηνοθέτη

Σε έναν πλήρως εμπορευματοποιημένο κόσμο, που ακόμα και η ζωή μας είναι προϊόν, το μόνο που έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Και όταν δεν τον έχουμε, καραδοκεί η μοναξιά και ό,τι αυτή μπορεί να προκαλέσει. Σε μια κοινωνία, που προωθεί την αποξένωση, μια νέα συνάντηση μπορεί να αποτελέσει ένα νέο συμβάν. Κάτι τόσο απλό, όπως το να σε ακούσει πραγματικά κάποιος, μπορεί να σε διαμορφώσει, να σε αλλάξει ή και να σε σώσει. Και αυτό, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πότε θα του συμβεί. Ακόμα και στο έργο, όπου δύο άνθρωποι, οι δυο χαρακτήρες του, συναντιούνται με διαφορετικό στόχο, δύναται να αποτελέσει ο ένας τη σανίδα σωτηρίας του άλλου. Αλλά είναι έτσι τα πράγματα; Ακόμα κι αν μια απόφαση θανάτου θεωρείται ειλημμένη, ποιος αποφασίζει αν τελικά θα ζήσεις; Είμαστε όλοι έτοιμοι να πάρουμε αποφάσεις και να σηκώσουμε βάρος των αποφάσεων μας; Τι θα πει ο κόσμος;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νικόλας Σούλης

Κείμενο: Ζωή Ξανθοπούλου

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Μπουρας, Ζωή Ξανθοπούλου

Φωτισμοί: Νίκος Θετάκης

Φωτογραφίες – trailer: Χρήστος Αγγελίδης

Αφίσα: Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου

Φωνές βίντεο: Κώστας Κουτρούλης, Βασιλική Μπούρα

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | ArtEnsemble

INFO

ΧΩΡΟΣ Κ4 (ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗ ΓΗ)

Βεΐκου 28, Κουκάκι, (πλησίον μετρό Ακρόπολης & Συγγρού-Φιξ), Τ.: 211 423 4814

Από 26 Οκτωβρίου

Κυριακή, στις 20:00 | Δευτέρα, στις 21:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Στο ταμείο του θεάτρου

Προπώληση More: Τζιν λεμόνι | Εισιτήρια εδώ!

Τιμές εισιτηρίων: 13 € στο ταμείο του θεάτρου | 12 € στη More | 10 € μειωμένο (φοιτητές, ατέλειες, ΑμεΑ, 65+)