Για τους περισσότερους από εμάς είναι η εμβληματική «Αλέξις» που σφράγισε τη «Δυναστεία» και μια ολόκληρη εποχή της τηλεόρασης. Για την ίδια την Τζόαν Κόλινς, όμως, η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Στα 93 της χρόνια, η Βρετανίδα σταρ αποδεικνύει ξανά πως η λάμψη της μένει ανεξίτηλη.

Αυτές τις μέρες απολαμβάνει τις διακοπές της στο Σαιν Τροπέ, με τις νέες φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram τη Δευτέρα (20/7) να κάνουν το κοινό να απορεί, αφού δείχνει κυριολεκτικά δεκαετίες νεότερη.

Μαζί με τον 61χρονο σύζυγό της, Πέρσι Γκίμπσον, διατηρούν μια εντυπωσιακή βίλα πέντε υπνοδωματίων στη Γαλλική Ριβιέρα. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, τη βλέπουμε άλλοτε να ποζάρει κομψή με λευκό εξώμορφο φόρεμα και μωβ μπολερό, κι άλλοτε να βουτάει στην πισίνα παρέα με το παλιό «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ», Άλισον Πάπουορθ, γνωστή από τις ταινίες «Για τα μάτια σου μόνο» (1981) και «Οκτόπουσι» (1983).

Όπως κάθε καλοκαίρι, η Κόλινς φιλοξενεί μια εκλεκτή παρέα επωνύμων: από τον σχεδιαστή κοσμημάτων Κένεθ Τζέι Λέιν και τον στυλίστα Ρενέ Χορς, μέχρι τη διατροφολόγο Γκαμπριέλα Πίκοκ και τον μικρό της αναδεξιμιό, Φίλιξ.

«Αυτός ο Ιούλιος είναι από τους πιο θερμούς που έχουμε ζήσει στο Σαιν Τροπέ, αλλά περνάμε υπέροχα παρ’ όλα αυτά!», έγραψε στη λεζάντα, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή. «Δείχνεις απίστευτη», της έγραψε η Κάρολ Μπάμφορντ, ενώ άλλος θαυμαστής σχολίασε απλά: «Είσαι ζωντανός θρύλος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Joan Collins (@joancollinsdbe)

Πάντως, η ίδια αποκάλυψε πρόσφατα ότι η διαμονή της στη Γαλλία έχει πλέον περιορισμούς: «Χάρη στον κ. Μακρόν, μπορώ να μείνω εκεί μόνο 90 ημέρες! Κι αυτό ισχύει για όλη την Ευρώπη. Αν πάω δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο στο Παρίσι, αφαιρείται από τις 90 μέρες. Το σπίτι μας εκεί είναι σαν ξενοδοχείο, έχω ολόκληρο πίνακα για να σημειώνω ποιος έρχεται και πότε: “Τώρα έρχεται η κόρη μου η Τάρα, μετά ο Κρίστοφερ Μπίγκινς…” Ο Κρίστοφερ είναι από τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους.»

Ποιο είναι όμως το μυστικό για τη νεανική της εικόνα; Η ίδια ξεκαθαρίζει πως είναι κατηγορηματικά αντίθετη με το μπότοξ και τα fillers, ενώ συνεχίζει να χορεύει για να κρατιέται σε φόρμα. «Μου αρέσουν οι άνθρωποι που φαίνονται φυσικοί. Δεν αντέχω αυτά τα παραμορφωμένα, «τουμπανιασμένα» χείλη», έχει δηλώσει στη Daily Mail.

Παράλληλα, αποφεύγει το πρόχειρο φαγητό και ποντάρει στην ισορροπημένη διατροφή, χωρίς όμως να στερείται τις απολαύσεις της ζωής, όπως ένα ποτήρι σαμπάνια ή ένα γλυκό. «Η ποιότητα αυτού που τρώμε είναι εξίσου σημαντική με τα καλλυντικά που βάζουμε πάνω μας», επιμένει. «Τρώω αβοκάντο και παίρνω καθημερινά συμπληρώματα, βιταμίνες C, E και ωμέγα λιπαρά».

Φυσικά, η συνεργασία της με τη γνωστή διατροφολόγο Γκαμπριέλα Πίκοκ έχει παίξει τον ρόλο της, αν και η ίδια η Τζόαν παραδέχεται με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως το μεγαλύτερο όπλο της μπορεί να είναι απλώς… τα εξαιρετικά της γονίδια.

Με πληροφορίες από Dailymail